W Bałtyku grasuje mięsożerna bakteria. 74-latek zmarł po kąpieli

Księżna Kate wbiła szpilkę Meghan Markle? Wystarczy spojrzeć na te zdjęcia

Dzisiejszej nocy szczelnie zamknij okna. W pogodzie szykują się zmiany

Wydano ostrzeżenie publiczne. Produkty kosmetyczne wycofane ze sprzedaży

Eksperci przetestowali szczepionkę na raka. Oto do jakich wniosków doszli

Opracowaną przez Ose Immunotherapeutics szczepionkę o nazwie Tedopi podano pacjentom z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC lub gruczolakorakiem) - najczęstszym rodzajem raka płuca, który jest zwykle mniej wrażliwy na chemioterapię i radioterapię. W testach, które prowadzono w dziewięciu krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych, wzięło udział łącznie 219 pacjentów, z których wszyscy wykazali oporność na inne metody leczenia. 139 pacjentów otrzymało szczepionkę, a 80 - chemioterapię. W badaniu szczepionkę Ose Immunotherapeutics stosowano jako leczenie trzeciego rzutu, co oznacza, że pacjenci wcześniej przeszli już dwie inne terapie.

Reklama

Zobacz też: Kaszel to objaw, który pojawia się później. Rak płuc długo się maskuje

Badacze są dobrej myśli. Nowa szczepionka zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworu o 41 proc.

Jak poinformowała w oświadczeniu firma Ose Immunotherapeutics, testy wykazały, że Tedopi skutecznie zmniejsza śmiertelność z powodu niektórych nowotworów płuc. Pacjenci, którzy ją otrzymali, wykazali znacząco wyższy wskaźnik przeżycia i lepszą jakość życia niż ci, którym podano chemioterapię.

Zaobserwowano znaczące zmniejszenie ryzyka śmierci o 41 proc., powiązane z poprawą wyniku tolerancji i utrzymaniem jakości życia. stwierdził profesor Benjamin Besse z Instytutu Gustave Roussy, główny autor badania.

Według Ose Immunotherapeutics szczepionka Tedopi jest skuteczna u pacjentów z genem HLA-A2, który występuje u około połowy populacji. Podaje się ją przez rok - początkowo co trzy tygodnie, następnie co osiem, a potem co 12 tygodni.

Czytaj także: To ostatni sygnał alarmowy. Znak, że wątroba jest w naprawdę kiepskim stanie

Innowacyjna szczepionka ma ochronić przed rakiem. Czy faktycznie będzie skuteczna?

Tedopi jest szczepionką terapeutyczną, a nie środkiem zapobiegawczym. Tego typu preparaty mają na celu wytrenowanie układu odpornościowego do rozpoznawania i niszczenia specyficznych komórek nowotworowych. Innymi słowy, wykorzystują własny system obronny pacjenta do walki z rakiem.

Według Cancer Research UK od 2010 roku w dziedzinie immunoterapii poczyniono znaczne postępy i skorzystano z badań przeprowadzonych podczas pandemii, które przyspieszyły produkcję szczepionek, w szczególności szczepionek mRNA. Od tego czasu zatwierdzono kilka terapii immunoterapeutycznych. Zdaniem analityków Market Future Insight światowy rynek szczepionek przeciwnowotworowych w 2033 roku będzie wart 22 miliardy euro, pomimo wysokich kosztów leczenia. Dzień po ogłoszeniu wyników badań wartość akcji Ose Immunotherapeutics wzrosła na paryskiej giełdzie o 60 procent.

Rak płuc jest główną przyczyną zgonów spowodowanych nowotworami w Europie i USA.