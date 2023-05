Spis treści: 01 Nocleg w hotelu. Zrób koniecznie po wejściu do pokoju

- Pierwsza rzecz, którą powinieneś zrobić po wejściu do pokoju hotelowego? Sprawdź, czy nie ma w nim jakichkolwiek usterek - zdradza były recepcjonista. - Dlaczego to tak ważne, a często o tym zapominamy? Jeśli okaże się, że były, a tego nie zgłosisz, wina zostanie zrzucona na ciebie - przyznaje nasz rozmówca.

Co jeszcze lepiej zrobić? - Zastanów się, czy twoje oczekiwania są zgodne z rzeczywistością i czy został ci przydzielony pokój, który rezerwowałeś. Czy w środku znajduje się wszystko, co znajdowało się w ofercie, np. podwójne łóżko lub dwa oddzielne.

Jest też sprawa, o której wielu pracowników hoteli nie mówi zbyt często. - Ręczniki. Dobrze mieć ze sobą również swoje. Oczywiście hotele dbają o ich czystość, pilnują, aby były regularnie wymieniane i trafiały do pralni. To jednak silne detergenty i mogą wywoływać reakcje alergiczne. Nim zabierzesz się za picie z hotelowych szklanek czy kieliszków, najpierw dokładnie je umyj - dodaje nasz rozmówca.

Nocleg w hotelu. Zrób koniecznie po wejściu do pokoju

Zdjęcie Tuż po wejściu do hotelowego pokoju warto przyjrzeć się kilku szczegółom

Hotele są oczywiście regularnie sprzątane, jednak ten zakres różni się od siebie. Wszystko zależy od zakresu obowiązków, jakie ma ekipa sprzątająca. Przykładowo - dywany są odkurzane codziennie, ale prane kilka razy w roku.

Jeśli chodzi o łazienkę, w niektórych przypadkach jest odkażana codziennie, a w innych - myte są tylko umywalki i toalety. Dlatego też zawsze warto mieć przy sobie chusteczki antybakteryjne.

Jedną z pierwszych rzeczy, którą powinieneś zrobić po wejściu do pokoju jest szukanie śladów pluskiew. Nie oznacza to oczywiście, że pokój nie był sprzątany - mogły się w nim pojawić wraz z jakąś walizką. Obejrzyj dokładnie pościel i materac, a następnie sprawdź kanapy, krzesła, fotele. W tym przypadku ostrożności nigdy za wiele - dzięki niej możesz uniknąć zabrania niechcianych gości do domu.

Na twoim łóżku znajduje się narzuta? Najlepiej ją zdejmij i odłóż na inne miejsce. Niektóre z nich wymagają specjalnego prania i nie są często czyszczone.

Powróćmy jeszcze do kwestii kubków, szklanek i kieliszków znajdujących się w pokoju. Umyj je, a później spłucz pod gorącą wodą przez minutę lub dwie. Powód? Osoby sprzątające pokoje mogły je przeoczyć lub stwierdzić, że poprzedni lokatorzy pokoju z nich nie korzystali.

Czajnik elektryczny prawdę o czystości ci powie?

Zdjęcie Pokój w hotelu wygląda idealnie? Uważaj, pozory mylą

Ponoć wyznacznikiem czystości pokoju jest czajnik elektryczny. Tak przynajmniej uważa dziennikarz i były korespondent "Business Insidera" Harrison Jacobs. Gdy często podróżował, spędzał noce w hotelach i kwaterach wynajmowanych poprzez Airbnb.

Mężczyzna twierdzi, że znajdujące się w pokojach czajniki i urządzenia do parzenia kawy szybko się brudzą i przysparzają sporo problemów z czyszczeniem. Jacobs uważa, że jeśli są czyste, to oznacza, że inne miejsca pokoju zostały dokładnie posprzątane. Co zrobić, jeśli jego stan wzbudza wątpliwości? Dziennikarz radzi, by uważać, bo z czystością w innych miejscach pokoju może być różnie. Proponuje również zmianę miejsca zakwaterowania.

Pokojówka ujawnia hotelowe sekrety

Hotelowym grzechom sporo czasu poświęca na TikToku Evangeline, która pracuje jako pokojówka. Kobieta przyznaje, że nim napije się ze znajdującej się w pokoju szklanki, najpierw dokładnie ją myje. Nim sięgnie po pilot, wcześniej dezynfekuje go własnymi środkami czystości. Oprócz tego nie siada na narzucie pokrywającej łóżko. Powód? Materiał nie jest prany często, a to oznacza jedno: mnóstwo zarazków.

Evangeline radzi też, by nie chodzić po hotelowym pokoju boso. Jej zdaniem pracownicy nie zawsze aż tak dokładnie sprzątają te miejsca.

Sprzątanie pokoju hotelowego. "Zawrotne tempo"

Jak to wygląda w praktyce? Alina przez dwa lata pracowała jako pokojowa w jednym z hoteli w Polsce.

- Cóż, o tym głośno się nie mówi, ale na posprzątanie i przygotowanie pokoju w wielu przypadkach faktycznie nie mamy zbyt wiele czasu. Tempo pracy w niektórych hotelach jest naprawdę zawrotne. Dlatego też w pierwszej kolejności sprzątamy to, co konieczne i należy to zrobić w pierwszej kolejności. Nieraz jest tak, że na posprzątanie jednego pokoju mamy... 20 - 25 minut. Wszystko zależy od kwestii organizacyjnych, jakie panują w danym hotelu. Pamiętajmy, aby nie wrzucać wszystkich do jednego worka. Sporo hoteli trzyma odpowiednie standardy - mówi Alina.

