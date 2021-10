​Przed Halloween coraz więcej domów z horrorów trafia na sprzedaż

Choć minęło 37 lat od premiery upiornego filmu “Koszmar z ulicy Wiązów" przed wejściem do domu, który w filmowych kadrach uchwycił Wes Craven, wciąż ustawiają się miłośnicy kina grozy, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Na podobne zainteresowanie liczą jego obecni właściciele, bowiem dom został wystawiony na sprzedaż. Sądząc po dacie, do kiedy można składać swoje oferty, sprzedający są optymistami. Termin upływa w Halloween o północy.

Jak opisuje “Los Angeles Times", posiadłość zbudowana w 1919 roku w holenderskim stylu kolonialnym ma trzy sypialnie, przytulny taras, zadbane patio i basen. I można powiedzieć, że zachowała filmowy charakter, bowiem w 2013 roku dom kupiła scenarzystka i reżyserka Lorene Scafaria.

Dom ma białe ściany, drewniane podłogi w ciepłym, orzechowym odcieniu, przestronną kuchnię. Salon z widokiem na niewielki ogród wyglądają też zachęcająco. Nieco odstraszać może cena. Aby mieć tę posiadłość, należy wydać 3,25 mln dolarów.

Kupili dom z filmu "Obecność". W budynku wciąż straszy!

Mimo koszmarnej filmowej historii, w tym domu raczej można spać spokojnie, czego nie mogą powiedzieć Jenn i Cory Heinzen sprzedający dom, który był inspiracją dla twórców filmu “Obecność". Według ich relacji w domu cały czas straszy. Uspokajają jednak, że to raczej przyjazne duchy, z którymi trzeba wiedzieć, jak postępować.

Zatem miłośnicy horrorów mają do wyboru już co najmniej dwie nieruchomości z filmową przeszłością. Do Halloween zostało jeszcze trochę czasu. Kto wie, jaka jeszcze oferta nieruchomości rodem z filmu grozy pojawi się na rynku.

