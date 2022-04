Dumna wnuczka nie mogła ukryć emocji, gdy jej ukochana babcia postanowiła zrobić swojemu mężowi wyjątkową niespodziankę. Starsza kobieta uczciła 50-tą rocznicę ich ślubu w spektakularny sposób i pokazała się mężowi w ślubnej sukni. Założyła również pasującą do kreacji biżuterię i wykonała staranny, mocny makijaż. Reakcja mężczyzny wzrusza do łez!

Pokazała się mężowi w sukni ślubnej sprzed 50 lat. Oto jego reakcja!

Użytkowniczka TikToka opublikowała w sieci filmiki, będące zapisem przygotowań do niespodzianki, którą jej babcia zaplanowała dla swojego męża. Gdy panie szykowały się do pokazu, niczego nie podejrzewający mężczyzna siedział w pokoju i nie miał pojęcia, co go czeka!

Na opublikowanych na TikToku filmikach widać, jak babcia kobiety szykuje rocznicową niespodziankę. Założyła ona swoją 50-letnią suknię ślubną, która o dziwo, leżała na niej wręcz perfekcyjnie! Całości dopełnił wpięty we włosy welon i wyjściowy makijaż.

- Nie mogę w to uwierzyć

- powiedziała starsza pani, przeglądając się w lustrze, a jej twarz zdradzała ogromne emocje, jakie nią targały.

W pewnym momencie kobieta weszła do salonu i pokazała się swojemu mężowi, przypominając, że właśnie mija 50 lat od ich ślubu. Starszy pan ściągnął okulary, by przyjrzeć się żonie, a jego oczy momentalnie się zaszkliły. W tym momencie wnuczka podała mu marynarkę i urocza para zaczęła tańczyć na środku salonu.

Co myślicie o takiej rocznicowej niespodziance?

