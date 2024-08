Mistrzowie nie tylko wśród ludzi. Fascynujący świat zwierząt

Ludzie biją rekordy w różnych kategoriach. Księga Rekordów Guinnessa jest pełna wyjątkowych wyczynów człowieka, zarówno tych wynikających z natury, jak i z ciężkiej pracy ludzi.

Nie tylko ludzie są niezwykli pod kątem bicia rekordów. Warto także spojrzeć tu na świat zwierząt. Niekiedy najbardziej niepozorne stworzenia mogą okazać się w danej dziedzinie prawdziwymi mistrzami, nawet o tym nie wiedząc.

Nie od dziś wiadomo, że na świecie najszybszym ssakiem jest gepard, który w biegu szacunkowo osiąga prędkość od 80 do nawet 130 km/h, a największym zwierzęciem na planecie jest płetwal błękitny. Samo serce tego giganta może ważyć nawet i 600 kg.

Warto jednak wiedzieć, jacy rekordziści świata zwierząt żyją tuż obok nas. Spacerując w weekend po pobliskich lasach, polach, czy łąkach możemy nieświadomie mijać prawdziwych mistrzów.

Najszybsze zwierzęta w Polsce. Mistrzowie lotu i biegu

Sokół wędrowny to mistrz prędkości niebios w Polsce 123RF/PICSEL

Aby mówić o zwierzętach rozwijających najszybszą prędkość w Polsce, możemy podzielić to na kategorię lotu i biegu. W powietrzu niekwestionowanym rekordzistą jest sokół wędrowny.

W trakcie polowania, kiedy pikuje z dużych wysokości na swoją ofiarę, może osiągać prędkość nawet do 350 km/h. To czyni go jednym z najszybszych ptaków na świecie, a tym samym najszybszym zwierzęciem w Polsce. W normalnym locie, prędkość sokoła wynosi około 100 km/h.

Jeżeli zaś mówimy o zwierzęciu poruszającym się na czterech łapach, to najszybszym jest tu zając szarak. To zwierzę może osiągać prędkość biegu nawet do 70 - 80 km/h. Zające są bardzo szybkie i zwinne, a wyjątkowa budowa stawów skokowych w ich kończynach, zwłaszcza tylnych, pozwala im na skuteczną ucieczkę przed drapieżnikami.

Największe i najmniejsze zwierzę w Polsce. Te rozmiary mogą zaskoczyć

Potężny żubr może zaskoczyć swoim majestatem. Spotkany na żywo robi wrażenie swoimi rozmiarami 123RF/PICSEL

Wielkość zwierząt także robi wrażenie. Widok prawdziwego olbrzyma w polskich kniejach, może zapierać dech. Chodzi tu o żubra, bo to on jest największym zwierzęciem w Polsce.

Żubry to masywne ssaki z rodziny wołowatych. Są monumentalne - osiągające wysokość w kłębie do 1,9 metra, długość ciała do 3 metrów i wagę dochodzącą do 900 kilogramów, a czasem nawet więcej. Wciąż daleko im do Płetwala Błękitnego, ale spotkane na leśnej drodze sprawiają wrażenie olbrzymich.

Te imponujące zwierzęta są symbolem polskiej przyrody i można je spotkać przede wszystkim w Puszczy Białowieskiej, gdzie znajduje się największa populacja żubrów w Polsce.

Należy także pamiętać o tym, że żubr był gatunkiem zagrożonym, ale dzięki intensywnym działaniom ochronnym jego sytuacja znacznie się poprawiła. Wprowadzono programom hodowli w niewoli i reintrodukcji na wolność. Dzięki temu populacja żubrów w Polsce zaczęła się odbudowywać.

W Polsce populacja żubrów w 2023 roku wynosiła około 2300 osobników, co stanowi największą wolno żyjącą populację tego gatunku na świecie i jest to niewątpliwie powodem do dumy.

Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) to "gatunek bliski zagrożenia" (Near Threatened) i choć liczebność tego gatunku się zwiększa, nadal istnieje zagrożenie zniknięcia żubra z naszych terenów, dlatego żubry w Polsce są nadal pod ścisłą opieką.

Gatunek owadożernego ssaka z rodziny ryjówkowatych, ryjówka malutka, to najmniejszy ssak występujący w Polsce Mateusz Kotowicz/REPORTER Reporter

W opozycji do mistrza wielkich gabarytów stoi mały ssak, którego możemy ledwo dostrzec obok naszych stóp podczas leśnej wędrowki.

Najmniejszym ssakiem żyjącym w Polsce jest ryjówka malutka (Sorex minutus). Ten niewielki ssak osiąga długość ciała zaledwie 4-6 cm, a jego masa to około 2-4 gramów. Ryjówki malutkie są niezwykle drobne i delikatne. Zwierzęta te są głównie aktywne w nocy.

Wśród owadów i innych bezkręgowców najmniejsze są różne gatunki muchówek, które mogą mierzyć zaledwie ułamki milimetra. Jednak w kontekście zwierząt kręgowych, ryjówka malutka jest zdecydowanie najmniejsza w Polsce.

Zaskakujący król inteligencji. Mało kto typuje to zwierzę na mistrza umysłu

Kto w polskim świecie zwierząt jest mistrzem inteligencji? 123RF/PICSEL

Za najinteligentniejsze dzikie zwierzę w Polsce uznaje się... kruka. Istnieje ku temu kilka powodów. Te ptaki należą do rodziny krukowatych, która jest znana z wyjątkowo rozwiniętych zdolności poznawczych.

Kruki wykazują niezwykłą inteligencję, porównywalną z niektórymi ssakami naczelnych, co już czyni wyjątkowymi te ptaki. Są zdolne do rozwiązywania skomplikowanych problemów, używania narzędzi, chociażby w celu pozyskania pożywienia.

Potrafią także planować przyszłe działania, co udowodniły badania, a także wykazywania zachowań społecznych, takich jak współpraca, empatia czy nawet oszukiwanie innych zwierząt, w tym członków własnego gatunku. Są również są zdolne do naśladowania dźwięków.

Inteligencja kruków, ich zdolność do adaptacji oraz skomplikowane zachowania społeczne sprawiają, że są one uznawane za jedne z najinteligentniejszych zwierząt nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

Wstydliwy mistrz. Najbardziej tchórzliwe i płochliwe zwierzę Polski

Sarny są mistrzami płochliwości i ucieczki 123RF/PICSEL

Jednym z najbardziej płochliwych zwierząt w Polsce jest sarna. Zwierzęta te są wyjątkowo czujne i mają wyostrzony zmysł słuchu, węchu oraz wzroku, co sprawia, że reagują na najmniejsze oznaki zagrożenia, nawet trzask gałązki może poderwać je do galopu.

Sarny w ułamku sekundy potrafią zerwać się do ucieczki, osiągając przy tym znaczną prędkość. Uciekając, wykonują często zygzakowate skoki, biegną slalomem, aby zmylić ewentualne drapieżniki, w trakcie pogoni.

Płochliwość saren jest dziełem matki natury. Sarna nie jest wyposażona w zbyt wiele możliwości obrony przed drapieżnikiem, więc płochliwość jest wynikiem ich naturalnych instynktów, które pomagają im przetrwać w spotkaniu z napastnikiem.

Borsuk uznawany jest za najodważniejsze zwierzę w Polsce 123RF/PICSEL

W opozycji do sarny stać będzie borsuk, który przez wielu uznany jest za jedno z najodważniejszych zwierząt w Polsce. Te niepozorne zwierzęta są znane ze swojej determinacji i odwagi w obronie swojego terytorium oraz młodych.

Pomimo stosunkowo niewielkich rozmiarów, borsuki są wyjątkowo silne i drzemie w nich moc wielkiego zwierzęcia. Nawet w spotkaniu z o wiele większym od nich przeciwnikiem nie wahają się z nim skonfrontować. Broniąc młodych są w stanie przeciwstawić się nawet wilkom.

Do obrony w takich sytuacjach używają swoich potężnych pazurów i zębów, a ich skóra jest luźna, co pozwala im na odwrócenie się w skórze i atakowanie przeciwnika nawet wtedy, gdy są schwytane.

