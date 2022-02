Kto korzysta z korepetycji?

Zapotrzebowanie na korepetycje w ostatnim czasie wzrosło. Wynika to przede wszystkim z długich okresów nauki zdalnej i niepewności, jaka dotknęła wielu uczniów i ich rodziców. Maturę i egzaminy ósmoklasisty trzeba zdać, a do zakłócanej przez pandemię edukacji wdarł się chaos. Dodatkowe lekcje to często jedyne rozwiązanie, aby uzupełnić szkolne braki, poszerzyć wiedzę o materiał, którego nie zdążono przerobić w szkole i mieć szansę dostać się na dobre studia.

Nie ma dokładnych statystyk, ilu uczniów korzysta z usług korepetytorów. Szacuje się, że obecnie jest to nawet ponad 60 proc. z nich. Jeszcze dwa lata temu mówiło się o 40 proc. Nie wszyscy uczniowie przyznają się do uczęszczania na dodatkowe zajęcia, bowiem nie w każdej szkole jest to mile widziane. Dyrektorzy czy nauczyciele obawiają się, że może to źle świadczyć o ich placówce i nauczaniu.

Największa liczba uczniów korzystających z korepetycji to maturzyści, a następnie ósmoklasiści. Jednak dodatkowych lekcji potrzebują także dzieci uczęszczające do niższych klas. Nieobecność spowodowana chorobą, niezrozumienie danego tematu czy zwykły brak koncentracji lub gorsze samopoczucie - to wszystko sprawia, że trudno jest nadgonić materiał. W szczególności dotyczy to takich przedmiotów jak matematyka czy język angielski.

Najlepsi korepetytorzy mogą liczyć na bardzo wysokie stawki godzinowe

Ile kosztują korepetycje?

Ceny korepetycji z powodu inflacji i wyższego popytu poszły w górę. Kiedyś za godzinę lekcji trzeba było zapłacić od 30 złotych. Dzisiaj mało jest ofert poniżej 50. Stawki dodatkowych zajęć zależą od kilku czynników. Pierwszym z nich jest przedmiot - najwięcej zapłacimy za matematykę wyższą, informatykę oraz muzykę. Kolejne zróżnicowanie widać na poziomie miast - najdrożej jest w Warszawie. Dochodzi także kwestia doświadczenia korepetytora, bowiem inną stawkę mają dorabiający studenci, a inną wykształceni nauczyciele.

Najpopularniejsze przedmioty, czyli język angielski czy matematyka na poziomie matury to również niemały wydatek - za korepetycje z nich zapłacimy odpowiednio około 60-80 złotych za godzinę. Stawka niektórych to nawet 100 zł. Rodzice z jednej strony mają prawo narzekać na takie wydatki, które przy obecnych cenach mocno nadwyrężają ich budżet. Jednak wydaje się, że większość to rozumie i podkreśla inny problem - trudno jest znaleźć dobrego korepetytora.

Kwestia dużego zapotrzebowania na korepetycje uwydatnia także inny problem. Przy istniejących nierównościach społecznych nie każdy uczeń ma równe szanse na dobrą edukację. Jednych rodziców nie będzie po prostu stać na korepetytora, inni z kolei nie będą się interesować edukacją swojego dziecka. Z drugiej strony przy i tak już dużej ilości zajęć w tygodniu, dodatkowe godziny są szczególnie obciążające dla uczniów, co źle wpływa na ich koncentrację i zdrowie.

Wielu nauczycieli dorabia do pensji udzielając korepetycji, niektórzy nawet rezygnują z etatu w szkole

Czy korepetycje są potrzebne?

Nauczyciele coraz częściej decydują się na dorabianie do pensji, udzielając korepetycji. Niektórzy nawet porzucają etat w szkole na rzecz własnej działalności. Poza przyczynami finansowymi wskazują na fakt, że prywatne nauczanie wiąże się z mniejszą presją, większym komfortem pracy i brakiem "papierologii". Pracując indywidualnie z uczniem, są w stanie dopasować styl nauki, określić potrzeby i zrealizować cele. A co z wysokimi cenami? Korepetytorzy zwracają uwagę, że za drobne usługi domowe czy kosmetyczne płacimy po kilkaset złotych, a wiedza tym bardziej musi kosztować.

Podczas jednej z ostatnich lekcji z moją uczennicą chciałam przerobić pewne zagadnienie z gramatyki. Okazało się, że część z zadań zrobili już podczas lekcji w szkole. Zapytałam, czy to w takim razie oznacza, że rozumie ten temat. Dziewczyna powiedziała mi, że pani kazała im zrobić ćwiczenia, po czym sprawdzili je, nie tłumacząc, dlaczego tak powinno być mówi jedna ze studentek dorabiających na korepetycjach

Za takie sytuacje nie należy winić wyłącznie nauczycieli. Program nauczania jest przeładowany treścią, której nie są w stanie zrealizować w całości podczas lekcji. Drugą kwestią jest fakt, że klasy liczą dużo osób, co szczególnie utrudnia efektywne nauczanie języków. Nauczyciele nie są w stanie poświęcić odpowiedniej ilości czasu każdemu uczniowi. Wtedy rodzice decydują się na opłacenie korepetycji i w ten sposób koło się zamyka.

***



