Popularna influencerka pochwaliła się zdjęciem, do którego pozuje w fioletowym, sportowym zestawie. Jakiś czas temu poinformowała, że do tej pory udało się jej schudnąć 15 kilogramów.

"Takie osoby są dla mnie motywacją. Nie ma że boli, że nie mam czasu czy kasy. Mega i trzymam kciuki!", " U mnie minus 30 kg ! Trzymam za Ciebie kciuki ", "Wiem, jak ciężka to droga, ale warta wszystkiego", "Kto jak nie ty. Wszystko da się zrobić " - to tylko niektóre z wpisów, jakie pojawiły się w sekcji komentarzy.

"Kochani, akceptować zawsze się akceptowałam, ale to nie oznacza, że czegoś w sobie nie mogę zmienić. I robię to wyłącznie dla siebie a nie pod presją innych. Jakby mnie hejt dotykał, to bym kochani nie nagrywała od 5 lat. I pamiętajcie: jeśli coś chcecie w sobie zmienić to robicie to wyłącznie dla siebie" - zwróciła uwagę.