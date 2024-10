Francuzki to nie tylko symbol elegancji, ale również wzór do naśladowania w kwestii zdrowego stylu życia. Ich umiejętność łączenia przyjemności z dbałością o sylwetkę budzi podziw na całym świecie . A jednym z elementów ich diety, który zyskuje na popularności, jest kawa z lawendą.

Lawenda, od wieków stosowana w medycynie naturalnej, posiada szereg właściwości, które mogą wspierać zdrowie i utrzymanie szczupłej sylwetki. Przede wszystkim, jest ona znana ze swojego działania redukującego stres i poprawiającego samopoczucie. Związane z nią substancje łagodzące i uspokajające pomagają obniżyć poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, którego nadmiar może prowadzić do odkładania tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w okolicach brzucha. Wypijanie kawy z lawendą to sposób na relaksację i wsparcie zdrowia psychicznego, co z kolei może pomóc kontrolować apetyt.