- Do zeszłego roku otrzymywałam formularz ze zdjęcia nr1. Kiedy pierwszy raz otrzymałam taki formularz i trafił on do urzędu do poświadczenia - to wędrował on z pokoju do pokoju, z rąk do rąk. Wszyscy czytając otwierali bardzo szeroko oczy ze zdumienia i byli naprawdę w szoku. Nikomu tutaj w głowie się nie mieści, że można tak wprost domagać się od prawie 90 latki by udowodniła, że jeszcze żyje.... Moi Ludzie wiele lat temu zwrócili mojemu płatnikowi uwagę na niestosowność tego sformułowania. No cóż - usłyszała - takie są przepisy. Po wielu latach jednak sformułowanie uległo zmianie zdjęcie nr2 (domyślam się, że być może autor / decydent tego nagłówka sam stał się Emerytem). Czyli jednak można!