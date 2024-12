Co to jest Karta Seniora?

Karta Seniora to dokument stworzony z myślą o osobach powyżej 60. roku życia. Umożliwia ona korzystanie z różnorodnych ulg w wielu instytucjach oraz firmach na terenie całego kraju. Dzięki niej seniorzy mogą zaoszczędzić na produktach codziennego użytku, usługach zdrowotnych czy rekreacyjnych. Ogólnopolska Karta Seniora umożliwia dostęp do tysięcy zniżek w różnych branżach. Posiadacze karty mogą liczyć na rabaty w aptekach, przychodniach, laboratoriach diagnostycznych, a także w salonach optycznych. To jednak nie wszystko - karta otwiera drzwi do tańszych zakupów w sklepach spożywczych, kwiaciarniach, księgarniach czy sklepach medycznych.