Sinsay wycofał groźne produkty ze sprzedaży. Marka apeluje o zwrot artykułów. Jest ich aż 5

Marka Sinsay, należąca do grupy LPP, ogłosiła wycofanie pięciu produktów ze swojej oferty, apelując do klientów o ich zwrot. Wśród produktów znalazły się zabawki dziecięce oraz kosmetyki. Do złożenia reklamacji nie potrzebny jest paragon.