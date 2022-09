Spis treści: 01 Ile osób nosi imię Jagoda?

02 Jagoda: Znaczenie imienia

03 Czy Jagoda to polskie imię?

04 Czy jest święta Jagoda?

05 Jagoda imię: Zdrobnienia

06 Znane Jagody

Ile osób nosi imię Jagoda?

Imię Jagoda cieszy się w ostatnich latach w Polsce sporą popularnością. Według danych GUS, od roku 2000 wciąż regularnie przybywało dziewczynek noszących to imię - w 2000 roku nadano je 684 razy, w kolejnych latach liczba ta wciąż rosła. W 2018 roku pobity został rekord - imię Jagoda otrzymało aż 2046 dziewczynek.

Od 2018 roku popularność imienia Jagoda lekko słabnie, ale wciąż należy ono do popularnych - w 2019 roku nadano je 1945 razy, rok później 1843 razy, a w 2021 roku imię to dostało 1738 dziewczynek. Dla porównania, najpopularniejsze imię tego roku, Zuzanna nadano 6562 razy.

W 2021 roku imię Jagoda cieszyło się największą popularnością w województwach mazowieckim i śląskim - tam nadano je kolejno 276 i 205 razy. Najrzadziej nadawano je natomiast w województwie podlaskim, zaledwie 22 razy. Z danych GUS wynika, że w pierwszej połowie tego roku imię Jagoda zostało już nadane 758 razy.

Zdjęcie Choć "Jagodzie" wciąż sporo brakuje do popularności "Zuzanny", trzeba przyznać, że imię ma swój niepowtarzalny urok / 123RF/PICSEL

Jagoda: Znaczenie imienia

Jagoda oznacza osobę waleczną oraz niezwyciężoną. Właścicielki tego imienia to także ciekawe świata wiercipięty, których największą pasją są podróże i zdobywanie nowych znajomości. Jagoda ma wiele zainteresowań, lubi pogłębiać swoją wiedzę i czerpie z życia pełnymi garściami. Poczucie humoru i spory dystans do siebie szybko zjednują jej przyjaciół, jest towarzyska i nie można się z nią nudzić.

Jagoda jest pewna siebie i nie boi się ostro walczyć o swoje zdanie, z drugiej strony to artystyczna dusza, wciąż dążąca do samodoskonalenia. Jest uduchowiona i bardzo życzliwa w stosunku do ludzi, kocha zwierzęta i naturę, powinna mieszkać na wsi.

Jagoda jest osobą bardzo dobrze zorganizowaną i konsekwentną, a w pracy lubi ład i porządek. Do wszystkich swoich zadań i obowiązków podchodzi z wielkim zaangażowaniem i nigdy nie odpuszcza. Jest też bardzo ambitna i zazwyczaj udaje się jej odnieść w życiu ogromny sukces.

Zdjęcie Z najnowszych danych wynika, że imię Jagoda nosi obecnie 16 956 Polek, w 2021 roku imię to nadane zostało nadane 1738 dziewczynkom / 123RF/PICSEL

Czy Jagoda to polskie imię?

Choć imię Jagoda nadawane jest w naszym kraju wyjątkowo często i chętnie, to nie jest to imię polskie. Jagoda stanowi zdrobnienie od Jadwigi, Jagi, które to pochodzi od starogermańskich słów had, oznaczającego "walkę” oraz wig, czyli „bój”. Oznacza więc osobę odważną, waleczną i niezwyciężoną.

Czy jest święta Jagoda?

Właścicielki imienia Jagoda mają swoją patronkę, a jest nią święta Jadwiga. Przyszła ona na świat około roku 1374 jako córka bośniackiej księżniczki Elżbiety i króla polsko–węgierskiego Ludwika Andegaweńskiego. Po śmierci swojego ojca, w wieku 10 lat, została koronowana na królową Polski, a, by dopełnić unii polsko–litewskiej, wyszła za mąż za Władysława Jagiełłę. Znana była ze swojej wielkiej dobroci, hojności i troski o poddanych, wspierała potrzebujących i chętnie łagodziła konflikty. Odznaczała się także mądrością i zaradnością.

Jagoda imię: Zdrobnienia

Najpopularniejszymi i najczęściej używanymi zdrobnieniami tego imienia są Jaga, Jagusia, Jagna, Jagunia, Jagodzia, Jadzia, Jaguś, Jagodusia, Jagula.

Znane Jagody

Najbardziej znane Jagody w Polsce to:

Jagoda Cieszyńska – polska psycholog, logopedka i poetka

– polska psycholog, logopedka i poetka Jagoda Drzymalska – polska modelka

– polska modelka Jagoda Kolasińska - wakeboardzistka i fotografka

- wakeboardzistka i fotografka Jagoda Fryc – polska dziennikarka

– polska dziennikarka Jagoda Gołek – polska szachistka

– polska szachistka Jagoda Gruszczyńska – reprezentantka polski w siatkówce plażowej

– reprezentantka polski w siatkówce plażowej Jagoda Kret – polska wokalistka

– polska wokalistka Jagoda Piekarska – polska projektantka mody

– polska projektantka mody Jagoda Stach – polska aktorka

– polska aktorka Jagoda Szelc – polska reżyserka i scenarzystka filmowa.

