Sezon weselny 2022 a inflacja

Inflacja w Polsce daje się we znaki wszystkim. W związku z rozpoczynającym się sezonem weselnym młode pary muszą jeszcze bardziej niż zwykle martwić się, czy zdołają spiąć budżet na ten szczególny dzień. Podrożało wszystko - od stawek za wynajęcie sali i jedzenie dla gości, przez suknie ślubne i garnitury, aż po kwoty dla fotografów, zespołów muzycznych, fryzjerów czy kosmetyczek.

Przez ostatnie dwa lata w dobie pandemii branża ślubna musiała mierzyć się z licznymi obostrzeniami, a imprezy, jeśli nawet nie musiały być przekładane, były dość skromne, z mniejszą liczbą gości i jeszcze większym niż zazwyczaj stresem, szczególnie dla nowożeńców. Dlatego też w obecnym sezonie można tym bardziej spodziewać się hucznych wesel i zabawy do białego rana.

Jednak galopującymi w górę cenami muszą się przejmować nie tylko organizatorzy imprezy. Również dla gości weselnych zaproszenie wiąże się z licznymi wydatkami, począwszy od kreacji, dojazdu na miejsce ślubu czy noclegu w przypadku, gdy nie jest on zapewniony. Natomiast najważniejsze pytanie, jakie zadają sobie wszyscy goście, to ile pieniędzy należy włożyć do koperty dla pary młodej?

Ile dać w kopercie na wesele?

To, jaką kwotę należy przeznaczyć na ślubny prezent, zależy od kilku kwestii:

statusu gościa, czyli tego, jak blisko jesteśmy z nowożeńcami;

zapewnionych nam rzeczy, takich jak nocleg, dojazd z urzędu/kościoła itp.;

wyprawiania poprawin;

okoliczności, w jakich odbywa się wesele.

Kwoty zależne od statusu gościa

Najbliższa rodzina - rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, a także świadkowie młodej pary wkładają do koperty zazwyczaj około 600-1000 złotych. Dokładna kwota zależy także od tego, czy wybierają się na przyjęcie sami, z partnerką lub partnerem czy z dziećmi.

Tradycją jest z kolei, że największy wydatek ponoszą rodzice chrzestni nowożeńców, dlatego oni mogą liczyć się z przeznaczeniem na prezent nawet powyżej tysiąca złotych.

Również bliżsi krewni oraz przyjaciele pary młodej zwyczajowo wręczają nieco wyższe kwoty. Obecnie wahają się one w granicach 400-600 złotych. Natomiast dalsza rodzina i znajomi powinni przeznaczyć około 300 złotych od osoby.

Pozostałe wyznaczniki kwoty

Do kwoty bazowej warto doliczyć kolejne 100 złotych w kilku przypadkach: gdy korzystamy z noclegu zapewnionego przez nowożeńców, jeśli są wyprawiane poprawiny i zostaliśmy na nie zaproszeni, a także kiedy wesele odbywa się w okolicznościach, które sugerują wydanie na jego organizację sumy większej niż przeciętna.

Ogólna zasada, jaką zazwyczaj powinni przyjmować goście weselni, jest taka, aby mniej więcej zwrócić młodej parze koszty poniesione za jedną osobę. Najlepiej doliczyć do tej kwoty pewną nawiązkę, aby młodzi "wyszli na plus". Warto jednak pamiętać w tym wszystkim o zdrowym rozsądku i fakcie, że jeśli zostaliśmy zaproszeni, to najważniejsza dla nowożeńców będzie nasza obecność na wydarzeniu.

