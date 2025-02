Specjalista zdradził sposób na błyskawiczne zasypianie. Mało osób to stosuje

Problemy ze snem, a w tym z szybkim zasypianiem są zmorą wielu ludzi. Istnieje sporo metod na to, by zadbać o jakościowy sen, ale często bywa tak, że u każdego sprawdza się zupełnie co innego. Z pomocą przychodzi jeden ze specjalistów i proponuje wypróbowanie metody "tasowania poznawczego". Czym jest i jak ją stosować, by cieszyć się szybkim zasypianiem?