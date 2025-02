Koty, zwłaszcza te wychodzące na zewnątrz, mogą przynosić do domu brud, pasożyty czy bakterie. Wnoszenie ich do łóżka może prowadzić do zanieczyszczenia pościeli i potencjalnych problemów zdrowotnych. Regularne pranie pościeli oraz dbanie o czystość pupila to kluczowe działania, jeśli decydujesz się na wspólne spanie.