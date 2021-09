Łukasz Orbitowski, laureat Paszportu "Polityki" i Nagrody Zajdla, nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia oraz Nagrody Literackiej "Nike", mocno skrytykował na Facebooku to, co usłyszał podczas wywiadówki w szkole swojego syna. Znany pisarz skupił się przede wszystkim na propozycjach wycieczek dla dzieci, które są dofinansowywane z budżetu państwa.

Wycieczka po śladach Wyszyńskiego i Wojtyły? Oto propozycje dla dzieci

Jak donosi Orbitowski, wycieczki, na które mogą wybrać się dzieci, są w duchu mocno narodowo-katolickie i skupiają się przede wszystkim wokół postaci Jana Pawa II oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Wczoraj na wywiadówce pani nauczycielka przedstawiła nam propozycje wycieczek dofinansowywanych z budżetu państwa. Dzieci mogą pojechać po śladach Karola Wojtyły, ewentualnie kardynała Wyszyńskiego. Swoją drogą jeszcze niedawno myślałem, że z tym drugim to ministerstwo żarty sobie robi

- komentuje pisarz na swoim profilu facebookowym.

Dodaje też, że zaproponowano również "coś w rodzaju wyprawy po tropach czynu narodowego oraz, na osłodę, nauki polskiej".

Nauczycielka dała do zrozumienia, że gra się tak jak przeciwnik pozwala i coś z tego ustrugają, aby dzieci były zadowolone. Może po prostu pójdą na lody pod pomnik Papieża Polaka?

- pisze, nie kryjąc ironii Orbitowski.

Podkreśla dalej, że "ostoją jakiejś namiastki świeckości szkoły są nauczyciele, zmuszeni jednak do instytucjonalnego kompromisu, który okaże się kruchy".

Łukasz Orbitowski wyznaje też, że dwóch młodszych nastolatków, których wychowuje, nie uczęszcza na religię - jest to wybór nie tylko rodziców, ale i samych dzieci. "Ten wybór spotyka się z coraz wyraźniejszym oporem ze strony ministerstwa, a także, jak sądzę, niepowtarzalnej pani kurator oświaty w Małopolsce" - ocenia.

"Nazwijmy sprawę po imieniu. Świecka szkoła publiczna w Polsce to fikcja."

- stwierdza na koniec.





Wywiadówka u Orbitowskiego. Burza w komentarzach

Post Łukasza Orbitowskiego wywołał wiele emocji wśród komentatorów. Do sprawy odniósł się m. in. pisarz Wojciech Engelking, który porównał to, co obecnie dzieje się w szkolnictwie do atmosfery w roku śmierci Jana Pawła II:

Chodziłem do państwowej, osiedlowej podstawówki w momencie wielkiego wzmożenia wokół JP2 (kończyłem podstawówkę w 2005 r., oczywiście w marcu i kwietniu apele i cała szkoła obwieszona gazetkami z papieżem), ale czegoś takiego nie pamiętam.

Pojawiały się również inne, głównie krytyczne komentarze:

Szczerze współczuję wszystkim dzieciom, nastolatkom, studentom i rodzicom uczących się młodych ludzi. Cała nadzieja w mądrych nauczycielach.

Z Wadowic niedaleko do Energylandii. Będzie dobrze.

Świecka szkoła w Polsce jest wtedy, kiedy religię prowadzi świecki katecheta.

Punktów na tej liście jest sporo, nie trzeba wybierać Wojtyły czy Wyszyńskiego. Jeśli takiego wyboru dokonała szkoła, to taką ma dyrekcję i nauczycieli.

Program "Poznaj Polskę". Dokąd mogą pojechać uczniowie?

Program dofinansowania wycieczek pt. "Poznaj Polskę" to nowy projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki. Każda ze szkół może liczyć na 80 procent dofinansowania wycieczki - dokładna kwota dotacji zależy od długości wycieczki (dofinansowanie jednodniowej wycieczki ma wynieść do 5 tysięcy złotych, dwudniowej - do 10 tysięcy złotych, trzydniowej - do 15 tysięcy złotych). Środki przeznaczone mogą zostać na sfinansowanie kosztów organizacji wycieczki (np. bilety wstępu, przewodnik, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i przejazd). Łącznie projekt kosztuje Skarb Państwa 15 milionów złotych.

Warunkiem udziału jest wybór miejsca na wycieczkę z listy stworzonej przez ministerstwo. Na liście łącznie znajduje się 598 pozycji przypisanych do czterech obszarów edukacyjnych: "Śladami Polskiego Państwa Podziemnego", "Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego", "Kultura i dziedzictwo narodowe", "Największe osiągnięcia polskiej nauki". Szkoły mogą zgłaszać się do programu od 6 września, nabór potrwa do 30 września.

"Chciałbym, aby młodzi ludzie, którzy w przyszłości będą decydować o losach naszego kraju, znali polską kulturę, szanowali język i dziedzictwo narodowe, a przede wszystkim dorastali w poczuciu dumy z bycia Polakami. Jestem przekonany, że program »Poznaj Polskę« będzie się do tego przyczyniał" - napisał o projekcie minister Przemysław Czarnek w specjalnym liście do dyrektorów szkół.

