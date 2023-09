Burze, deszcz i grad. Niebezpieczna pogoda w Polsce

Zdjęcie Niebezpieczna pogoda w Polsce. Sypią się alerty RCB / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Przez cały dzień na południu i południowym wschodzie Polski duże zachmurzenie z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i lokalne burze. Możliwy grad. Wysokość opadów w czasie burz lokalnie do 25 mm, z kolei na krańcach południowo-wschodnich - ok. 40 mm.

- W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże i gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 st. C do 23 st. C, w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem od 16 st. C do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h - podaje prognozę pogody na czwartek IMGW.

Reklama

Zobacz też: Piekielny upał powróci we wrześniu? Pogoda szykuje niespodziankę. Gdzie będzie 40 stopni?

Sypią się alerty IMGW. Oto zagrożone regiony w Polsce

Zdjęcie W niektórych regionach Polski wystąpią burze / 123RF/PICSEL

Obecnie ostrzeżenia I stopnia obowiązują w trzynastu powiatach. Prognozowane jest w nich wystąpienie intensywnych opadów deszczu, którym towarzyszą burze lub burze z gradem.

bieszczadzki,

leski,

sanocki,

krośnieński,

brzozowski,

jasielski,

gorlicki,

Nowy Sącz,

nowosądecki,

nowotarski,

tatrzański,

suski,

myślenicki.

Noc będzie spokojniejsza, ale na obszarach podgórskich mogą występować mgły ograniczające widoczność do 200 m.

Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach? W piątek, 15 września, temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C w dolinach karpackich i na północnym wschodzie i 23 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. W nocy z piątku na sobotę mogą wystąpić mgły ograniczające widoczność do 400 m (kotliny sudeckie).

Zobacz też: Pogoda jeszcze nas zaskoczy. Jaki będzie wrzesień 2023?

To koniec upałów? Oto, co mówią prognozy

Zdjęcie Jaki będzie wrzesień 2023? Lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa / 123RF/PICSEL

Lato nie powiedziało jednak jeszcze ostatniego słowa. Jak wskazuje serwis Fani Pogody, od weekendu 16-17 września ciepłe masy powietrza znów zaczną napływać do Polski. W wielu regionach w niedzielę zrobi się gorąco.

- Upał nie wystąpi, ale będzie blisko, ponieważ termometry wskazywały będą nawet 28-29 st. C. Podobne temperatury w poniedziałek, przy czym lokalny upał nie jest wykluczony w pierwszych dniach nowego tygodnia - infomują Fani Pogody.

Zobacz też: Jaka będzie tegoroczna zima? Leśnicy już wiedzą. Odpowiedzi udzielił im... niedźwiedź

***