Spis treści: 01 Zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych: limity

02 Jak zamrozić ceny prądu 2023? Niezbędne dokumenty

03 Do kiedy złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu 2023? Zbliża się ważny termin

Zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych: limity

Tarcza Solidarnościowa jest pakietem ustaw, który przyjęty został w celu ochrony odbiorców energii elektrycznej. Wprowadza ona między innymi częściowe zamrożenie cen oraz ceny maksymalne dla niektórych odbiorców.

Zgodnie z założeniami ustawy ceny energii dla części odbiorców, w ramach określonych limitów w 2023 roku są zamrożone na poziomie z 2022 roku. Aktualne limity, wprowadzone w ustawie z 4 listopada 2022 roku to:

do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych ,

, do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych, w których jest osoba z niepełnosprawnością ,

, do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny i dla rolników.

Co ważne, sprzedawca może zaoferować odbiorcom upust wynoszący 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 - grudzień 2023, jeśli między 1 października 2022 roku, a 31 grudnia 2023 roku odbiorca zmniejszy zużycie prądu o co najmniej 10 proc. w porównaniu do wcześniejszego okresu pomiędzy 1 października 2021 roku a 31 grudnia 2022 roku.

Zdjęcie Tarcza Solidarnościowa jest pakietem ustaw, który przyjęty został w celu ochrony odbiorców energii elektrycznej / 123RF/PICSEL

Jak zamrozić ceny prądu 2023? Niezbędne dokumenty

Chcąc skorzystać z zamrożenia cen prądu do limitów 2,6 MWh oraz 3 MWh rocznie niezbędne będzie złożenie koniecznych oświadczeń o spełnieniu warunków.

Rolnicy muszą dostarczyć decyzję o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok.

muszą dostarczyć decyzję o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok. Duże rodziny muszą dostarczyć skan Karty Dużej Rodziny.

muszą dostarczyć skan Karty Dużej Rodziny. Gospodarstwa z osobami z niepełnosprawnością muszą dostarczyć orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji zawartych w oświadczeniu danych może żądać przedstawienia do wglądu oryginalnej Karty Dużej Rodziny, oryginalnego orzeczenia o niepełnosprawności lub oryginalnej decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok.

Do kiedy złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu 2023? Zbliża się ważny termin

Jak wynika z ustawy, dokumenty należy złożyć nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku. Jak złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu? Można zrobić to osobiście, za pośrednictwem poczty lub poprzez ePUAP, korzystając z profilu zaufanego. Ci, którzy do 30 czerwca 2023 roku nie złożą koniecznych dokumentów nie uzyskają wyższego limitu, który zamrozi ceny prądu. Obowiązującym dla nich limitem będzie 2000 kWh na rok.

