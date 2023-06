Praca zdalna - nowelizacja kodeksu pracy

Pokłosiem pandemii koronarowirusa była potrzeba przyjęcia i zaadoptowania się społeczeństwa do nowych standardów w niemal każdym aspekcie życia, a jednym z nich było wykonywanie obowiązków służbowych w zaciszu własnego domu.

I choć świat poradził sobie ze śmiercionośną zarazą, to jednak pewne zmiany zostały z nami na dłużej, a kto wie, czy nie na zawsze. Mowa, rzecz jasna, o pracy zdalnej, która stała się już tak powszechnym zjawiskiem, że należało tę kwestię uregulować prawnie w kodeksie pracy.

Tym samym od 7 kwietnia br. weszły w życie przepisy konkretyzujące prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy podczas świadczenia obowiązków służbowych w domu.

Reklama

Czytaj także: Czy pies w pracy to dobry pomysł?

Zdjęcie Lekarze biją na alarm - pracując w ten sposób narażamy nasze zdrowie na problemy / 123RF/PICSEL

Jednym z najważniejszych punktów nowelizacji kodeksu pracy jest zapis, że pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez:

pracownicę w ciąży,

pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,

pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ponadto pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi zdalnemu materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do pracy zdalnej oraz pokrycia niezbędnych kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do pracy zdalnej, a także kosztów energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych.

Zdjęcie Część pracowników przyznaje, że wykonują swoje obowiązki służbowe z łóżka lub kanapy / 123RF/PICSEL

Praca zdalna potęguje niezdrowe nawyki

Praca zdalna wielu Polakom weszła w krew i spora część społeczeństwa już tak bardzo przyzwyczaiła się do domowego miejsca pracy, że nie wyobraża sobie powrotu do biura. Niestety wykonywanie obowiązków służbowych we własnych, czterech ścianach może mieć bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie.

Zacznijmy od tego, że nadal gros pracowników nie ma odpowiednich narzędzi do pracy, a mowa głównie o biurkach i krzesłach. Ponadto część z nich zasiada do firmowych komputerów w miejscu, które służy do regeneracji - zatem we własnym łóżku. Takie niezdrowe nawyki mogą mieć diametralny wpływ na nasze zdrowie, o czym coraz częściej alarmują lekarze.

Zdjęcie Osoby pracujące zdalnie skarżą się m.in. na mocny ból pleców / 123RF/PICSEL

Praca zdalna a zdrowie psychiczne

Kilkadziesiąt miesięcy pracy zdalnej mocno wpłynęła na kondycję psychiczną pracowników. Z wielu badań i ankiet wynika, że taka forma wykonywania obowiązków służbowych sprawia, że coraz trudniej nam oddzielić życie zawodowe od prywatnego.

Kolejnym, negatywnym czynnikiem pracy zdalnej jest potęgujące się uczucie odizolowania i samotności, które wynika z braku kontaktu z koleżankami i kolegami z pracy. To z kolei zdaniem specjalistów - najkrótsza droga do wypalenia zawodowego i pogłębiania się problemów emocjonalnych, które mogą skutkować depresją.

Przeczytaj też: 8 zwrotów, których nie wypowiadają osoby inteligentne. Unikają ich jak ognia

Zdjęcie Wykonywanie obowiązków służbowych w domu może sprzyjać wypaleniu zawodowemu, a nawet depresji / 123RF/PICSEL

Co ciekawe - z opracowań wielu badań wynika, że na pogorszenie zdrowia psychicznego zdecydowanie bardziej narażone były kobiety pracujące zdalnie.

Naukowcy już na początku lockdownu wzięli pod lupę 1000 osób w wieku od 16 do 66 lat pracujących z domu i monitorowali ich zdrowie psychiczne przez kolejne dwa lata. Z ich badań wynika, że o ile na początku badani pracownicy chwalili pracę z domu i byli podekscytowani takim stanem rzeczy, o tyle w okresie od listopada 2020 do marca 2021 r. zaczęli skarżyć się na bardzo złe samopoczucie psychiczne.

Zdjęcie Utrwalanie złych nawyków podczas pracy zdalnej może być bardzo groźne dla naszej kondycji psychiczno-fizycznej / 123RF/PICSEL

Osoby pracujące zdalnie deklarowały większe poczucie osamotnienia niż ich koledzy chodzący do biura.

Ponadto inne badania z 2021 roku wskazały wówczas m.in., że u jednej na cztery osoby pojawiał się mocny ból pleców, szyi, głowy oraz problemy ze wzrokiem. Z kolei 10 proc. pracowników przyznało, że swoją pracę wykonuje siedząc lub leżąc na kanapie, 5 proc. w łóżku, a 3 proc. na podłodze. Aż 47 proc. osób deklarowało wówczas, że pracuje dłużej niż w momencie, kiedy miało to miejsce w biurze.

Negatywne skutki fizyczne pracy zdalnej

Największym zagrożeniem dla zdrowia fizycznego podczas wykonywania pracy zdalnej jest bez wątpienia brak ruchu, co przekłada się później na poważne dolegliwości. Innym czynnikiem wpływającym na pogorszenie się naszej kondycji jest przyjmowanie złej pozycji przy biurku. Głównie jest to uwarunkowane nieodpowiednio dopasowanym biurkiem oraz złą ergonomią krzesła, na którym spędzamy długie godziny.

Zdjęcie Praca zdalna może mieć negatywny wpływ na sen / 123RF/PICSEL

"Pielęgnowanie" tego typu złych nawyków ma kolosalny wpływ na nasze zdrowie, co w wielu przypadkach da o sobie znać za kilka najbliższych lat. Wówczas coraz bardziej zaczną nam dokuczać bóle mięśni i kręgosłupa. Prawdopodobnie pogłębi się wada postawy, pojawią się kłopoty z krążeniem, będziemy mieć do czynienia z żylakami i zaczniemy cierpieć na bezsenność - ostrzegają lekarze.

Przerażająca wizja specjalistów. Tak będziemy wyglądać za 20 lat pracując z domu

W celu uświadomienia społeczeństwu, do jakich nieodwracalnych zmian w ich organizmie może dojść na skutek niezdrowych nawyków, za pomocą technologii 3D stworzono człowieka z przyszłości, którego ciało uległo fizycznej zmianie.

Zdjęcie Specjaliści są zdania, że za 20 lat tak będzie wyglądać pracownik wykonujący obowiązki służbowe z domu / Furniture At Work/Ferrari Press/East News / East News

Zaprojektowana przez grafików oraz przy pomocy specjalistów od zdrowia cyfrowa kobieta o imieniu Anna jest odpowiednikiem pracownika wykonującego obowiązki zawodowe zdalnie, którego ciało poprzez złe praktyki, w tym m.in. złej postawy ciała podczas pracy przy komputerze, nieodpowiedniej diecie i siedzącego trybu życia za 20 lat ulegnie znaczniej zmianie.

Zdjęcie Jeśli nie zmienimy złych nawyków, to nasze ciało nabierze takich kształtów / Furniture At Work/Ferrari Press/East News / East News

Nie da się ukryć, że wizja "pracownika home office" z niedalekiej przyszłości wydaje się przerażająca, dlatego już dziś warto zadbać o dobrze zbilansowaną dietę i regularną aktywność fizyczną.

Zdjęcie Nasze ciało przejdzie drastyczną metamorfozę? / Furniture At Work/Ferrari Press/East News / East News

Sprawdź też: Test osobowości: Wybierz liść i sprawdź, co mówi to o twoim charakterze