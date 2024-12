Dowiesz się, ile zarabiają koledzy z pracy

Przyjęta w maju 2023 r. unijna Dyrektywa o równości wynagrodzeń ma na celu zminimalizować dyskryminację płacową i likwidację luk w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn za wykonywanie takiej samej pracy. Kraje, które nie dostosowały wewnętrznych przepisów do wspomnianej dyrektywy, muszą to zrobić do 2026 r.

Jak informuje serwis Infor.pl - 5 grudnia br. na ręce Marszałka Sejmu, został złożony projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, który zakłada m.in. "wprowadzenie uprawnienia dla pracowników do występowania do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej ich indywidualnego poziomu wynagrodzenia oraz średnich poziomów wynagrodzeń, w podziale na płeć, w odniesieniu do kategorii pracowników wykonujących taką samą pracę jak on lub pracę o takiej samej wartości".

W związku z tym pracodawca będzie zobowiązany do udzielenia informacji na temat wynagrodzeń w terminie 14 dni. Jeśli pracodawca odmówi udzielenia takich informacji, popełni wykroczenie, za co ma grozić kara grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Co więcej - pracodawca będzie zobowiązany do przypominania pracownikom minimum raz w roku o możliwości uprawnieniu do otrzymania informacji dotyczących poziomów wynagrodzeń.

Oferty pracy będą musiały zawierać informację o wynagrodzeniu

Wysokość wynagrodzenia zawarta w ofercie pracy - taki będzie wymóg

Kolejna zmiana, która z punktu widzenia nowych przepisów będzie obowiązkiem dla pracodawcy, dotyczy zawierania w ofercie pracy informacji o kwocie proponowanego wynagrodzenia, z uwzględnieniem minimalnej i maksymalnej wysokość pensji.

Ponadto kandydat na pracownika będzie mógł się domagać od swojego przyszłego, potencjalnego pracodawcy informacji odnośnie "początkowego wynagrodzenia lub jego przedziału opartego na obiektywnych, neutralnych pod względem płci kryteriach - przewidzianego w odniesieniu do danego stanowiska oraz przepisów układu zbiorowego stosowanych przez pracodawcę w odniesieniu do danego stanowiska" - czytamy w serwisie Infor.pl.

Jeśli dojdzie do podpisania umowy między pracownikiem i pracodawcą, a pracownik otrzyma wynagrodzenie niższe, niż zadeklarowane w ofercie pracy, na pracodawcę może zostać nałożona grzywna w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

