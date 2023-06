Spis treści: 01 Typy wampirów energetycznych

02 Wyczerpanie energetyczne

03 Wzrost negatywnych emocji

04 Brak równowagi emocjonalnej

05 Utrata energii po rozmowie telefonicznej

06 Manipulacja emocjonalna

07 Silne uzależnienie od interakcji

08 Jak radzić sobie z wampirem energetycznym?

Wampiry energetyczne to ludzie, którzy mają tendencję do żerowania na bardzo wrażliwych, empatycznych i szczęśliwych osobach. Karmią się ich dobrocią i współczuciem, dopóki całkowicie nie pozbawią ich energii. Badania sugerują również, że chociaż nazwa brzmi zabawnie i nieco nieszkodliwie, wampiry energetyczne powinny być badane bardziej, ponieważ mogą mieć podobieństwa do osób z antyspołecznymi, granicznymi i/lub narcystycznymi zaburzeniami osobowości (Northrup, 2018).

Jednak wampiry energetyczne mogą również nie zdawać sobie sprawy z tego, że ich zachowania szkodzą innym i kiedy się im to uświadomi, są w stanie zmienić sposób swojego zachowania.

Zanim jednak przejdziemy do objawów, które mogą świadczyć o obecności wampira energetycznego w naszym życiu, przyjrzyjmy się kilku ich charakterystycznym typom. Być może już one pozwolą ci na diagnozę, czy w swoim otoczeniu masz kogoś takiego.

Typy wampirów energetycznych

Melodramatyczna ofiara. Załóżmy, że spotykasz się z przyjacielem na kolacji. Nie widzieliście się dawno. Załóżmy, że miałeś ciężki dzień i wyrzucasz to z siebie w przypływie szczerości. W sposób zupełnie naturalny oczekujesz empatii, uścisku lub choć kilku słów zrozumienia. Jednak w zamian otrzymujesz odpowiedź typu: to jeszcze nic - mam o wiele gorzej! I tu rozpoczyna się cała litania zła, jakie spotkało twojego przyjaciela. Tacy ludzie są wampirami energetycznymi, grającymi ofiary. Sprawiają swoim zachowaniem, że zaczynasz czuć się winny, mówiąc o swoich (tak przecież nieistotnych!) problemach. Toksyczny umniejszacz. Innym rodzajem wampira energetycznego jest ktoś, kto wzmacnia swoje ego, poniżając cię. To mechanizm doskonale znany nam np. z filmów o amerykańskich nastolatkach. Kojarzycie te grupki - popularne dziewczyny kontra reszta świata, podziwiani sportowcy kontra reszta świata. Ich życie kręci się wokół manipulacji. Poznają sekrety innych i potem bezwzględnie je przeciwko nim wykorzystują. Bezradny zależny. Podczas gdy wampiry energetyczne wydają się być toksyczne, niektóre nie zawsze mają złą wolę - po prostu niepewne i głodne ciągłego potwierdzania swojej wartości. Tego typu wampiry energetyczne mogą sprawić, że poczujesz się tak, jakbyś zabrakło paliwa, aby poradzić sobie z własnymi problemami.

Zdjęcie Wampirem energetycznym często są przełożeni i współpracownicy, którzy chcą podbudować własną pewność siebie, krytykując innych / 123RF/PICSEL

Ważne, by mieć świadomość, że poniższe sygnały mogą też świadczyć czymś innym niż obecność wampira energetycznego. W razie wątpliwości zawsze wskazana jest konsultacja ze specjalistą - w tym przypadku psychologiem - który nie tylko pomoże w diagnozie, ale też wskaże możliwe rozwiązania.

Wyczerpanie energetyczne

Pierwsza oznaka obecności wampira energetycznego to uczucie wyczerpania. Jeśli czujesz, że po spotkaniu z tą osobą dosłownie opuściły cię siły i nie masz energii, możliwe że właśnie ją z ciebie wyssała. Wampiry energetyczne powodują uczucie osłabienia psychicznego i fizycznego. Wystarczy rozmowa, czy nawet bierne słuchanie tego, co mówią lub obserwowanie tego, co robią.

Wzrost negatywnych emocji

Jeśli po kontakcie z tą osobą zauważasz nagły wzrost negatywnych emocji, takich jak smutek, złość czy niepokój, może to być znak, że wampir energetyczny znalazł klucz do twoich emocji i teraz robi z nimi, co mu się podoba.

Brak równowagi emocjonalnej

Jeśli zauważasz, że po czasie spędzonym z daną osobą czujesz się zdezorientowany, zacznij się baczniej przyglądać tej osobie i swoim na jej obecność reakcjom.

Zdjęcie Jak rozpoznać wampira energetycznego? / 123RF/PICSEL

Utrata energii po rozmowie telefonicznej

Jeśli odczuwasz nagłe zmęczenie lub spadek energii zaraz po rozmowie telefonicznej z tą osobą, to może sugerować, że wampir energetyczny czerpie energię z twojego pola energetycznego.

Manipulacja emocjonalna

Wampiry energetyczne często wykorzystują manipulację emocjonalną, aby zdobyć energię od innych. Jeśli odczuwasz, że ta osoba celowo wywołuje u ciebie poczucie winy, strachu lub wstydu - możesz mieć do czynienia z wampirem energetycznym.

Silne uzależnienie od interakcji

Wampiry energetyczne często są bardzo uzależnione od interakcji z innymi ludźmi i potrzebują stałego z nimi kontaktu, ciągłych interakcji. Jeśli zauważasz, że dana osoba nieustannie szuka twojej uwagi i energii, może to oznaczać, że jest wampirem energetycznym.

Jak radzić sobie z wampirem energetycznym?

Jednakże, gdy zauważysz, że wampir energetyczny wysysa z ciebie zbyt wiele, oto kilka sposobów radzenia sobie z sytuacją (Orloff, 2017; Rutherford i in., 2014).

Ustal granice. Zacznij od ograniczania kontaktów, przestań być na każde zawołanie, a jeśli to nie pomoże, odetnij kontakt.

Zacznij od ograniczania kontaktów, przestań być na każde zawołanie, a jeśli to nie pomoże, odetnij kontakt. Dostosuj oczekiwania. Jeśli znasz tę osobę od jakiegoś czasu i jesteś świadomy jej zachowań, oczekuj od niej mniej zaangażowania w waszą relację. Nie szukaj kontaktu. Nie możesz zmienić jej zachowania, ale możesz zmodyfikować ilość energii emocjonalnej i nadziei, którą jej dajesz.

Jeśli znasz tę osobę od jakiegoś czasu i jesteś świadomy jej zachowań, oczekuj od niej mniej zaangażowania w waszą relację. Nie szukaj kontaktu. Nie możesz zmienić jej zachowania, ale możesz zmodyfikować ilość energii emocjonalnej i nadziei, którą jej dajesz. Przestań być zbyt dostępny. Wampiry energetyczne przyciągają tych, którzy zawsze są gotowi ich wysłuchać. Spróbuj skupić więcej energii na innych relacjach lub na sobie. Im mniej jesteś dostępny, tym mniej prawdopodobne jest, że przyjdzie do ciebie.

Wampiry energetyczne przyciągają tych, którzy zawsze są gotowi ich wysłuchać. Spróbuj skupić więcej energii na innych relacjach lub na sobie. Im mniej jesteś dostępny, tym mniej prawdopodobne jest, że przyjdzie do ciebie. Bądź szczery. Jeśli znajdziesz się wystarczająco blisko tego wampira energetycznego, możesz zaangażować się w zdrową rozmowę na temat waszej relacji i tego, jak się w niej czujesz. Możesz nie być w stanie (lub nawet nie chcieć) odciąć tej osoby od swojego życia, więc jeśli czujesz się komfortowo, rozmawiając o jej zachowaniu i o tym, jaki ono ma na ciebie wpływ, warto robić.

Źródła: Berkley University Wellbeing/healthline.com/pychologytoday.com