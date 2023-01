Siostra Łucja. Powierniczka bożych tajemnic

Objawienia w Fatimie, choć wydarzyły się 106 lat temu, do dziś mają swoich zwolenników i przeciwników. Wydarzenie to obrosło już legendami, a dzieci, którym wówczas miała ukazać się Maryja, stały się niezwykle popularne i czczone przez wyznawców wiary chrześcijańskiej.

Oto prawda o objawieniach w Medjugorie? Sam duchowny wątpi w ich prawdziwość

Tak Maryja objawiła się mieszkańcom małej wsi. Oszołomieni ludzie odmawiali różaniec

Eugenia Władysława Fronczak: Co przekazała jej Matka Boska?

Jak będzie wyglądał koniec świata według objawień maryjnych? „Trzy dni ciemności” Jedną z dziewczynek, która widziała w 1917 roku Maryję w Fatimie, była Łucja. Była wówczas najstarszą spośród gromadki dzieci i to na niej spoczął ciężar tajemnic świata, które dziecku miała przekazać Maryja.

Otrzymała ona trzy Tajemnice Fatimskie. Pierwsza dotyczyła wizji tego, jak ma wyglądać piekło, do którego trafiają grzesznicy po śmierci. Druga prawiła o prześladowaniu papieża, a także o II wojnie światowej i głodzie na świecie.

Trzecia Tajemnica Fatimska była najciekawszą i długo niewyjawianą częścią tego, co przekazała Łucji Matka Boża. Finalnie jej pewna część została przekazana do publikacji dopiero w 2000 roku. Całość przeznaczona jest tylko dla papieży, co podkreślała sama Łucja.

Reklama

W części dostępnej dla wiernych mowa jest m.in. o kapłanie w bieli ginącym od kul z broni palnej i strzał z łuków, co część osób odnosi do nieudanego zamachu na Jana Pawła II z 13 maja 1981.

O pozostałej części trzeciej Tajemnicy Fatimskiej krąży wiele teorii spiskowych, ale nie ona jedyna jest obiektem zainteresowania ciekawskich.

Sama siostra Łucja, nawet po swojej śmierci jest wyjątkowym tematem rozważań tych, którzy mają wątpliwości co do jej... autentyczności.

Siostra Łucja zmarła tak naprawdę w 1949 roku? Teoria spiskowa, która mrozi krew

Instagram Post Rozwiń

Za datę śmierci siostry Łucji uznaje się 13 lutego 2005 roku. Zakonnica miała umrzeć w wieku 98 lat, ale... nie wszyscy w to wierzą.

Powodem powstania teorii spiskowej jakoby siostra Łucja miała umrzeć już w 1949 roku, a na jej miejscu pojawił się sobowtór, była nagła zmiana twarzy siostry Łucji.

Ci, którzy zauważyli zmianę, zaczęli porównywać jej zdjęcia zrobione na przestrzeni kilku lat. Publicystka katolicka dr Marian Therese Horvat była tą osobą, która wysnuła podejrzenia na temat autentyczności siostry Łucji.

Zadała ona pytanie, "czy były dwie siostry Łucje?", na które starała się znaleźć odpowiedź. Porównywała ona zdjęcia z czasów dzieciństwa Łucji, aż do 1949 roku i twierdziła ona, że widać na zdjęciach tę samą osobę, lecz oczywiście rosnącą i starzejącą się.

Przeczytaj też: Tak Maryja objawiła się mieszkańcom małej wsi. Oszołomieni ludzie odmawiali różaniec

Zmiana jednak nastąpiła, gdy Watykan opublikował zdjęcie Łucji w 2006 roku, czyli już po śmierci zakonnicy. Łucja na zdjęciu ubrana była w habit, czyli już po wstąpieniu do zakonu, ale... nie przypominała tej samej osoby ze zdjęć z 1949 roku.

"Analizując twarze, można zauważyć, że s. Łucja I ma owalną twarz z wysokimi kośćmi policzkowymi i wklęsłym podbródkiem; Siostra Łucja II ma bardziej kwadratową twarz i szczękę. Usta s. Łucji I są grube i hojne; usta s. Łucji II są bardzo cienkie i zaciśnięte. Nos s. Łucji I jest szeroki. Nos s. Łucji II jest dłuższy i węższy, z zaokrągloną krzywizną, która zakręca się na czubku, tworząc płat" - wyliczała w swoim porównaniu w artykule "Two Sister Lucys of Fatima?" dr Marian T. Horvat.

Zwróciła także uwagę na różnice w uzębieniu, oczach i brwiach, a także zastanowiły ją okulary siostry Łucji.

Otóż grubość szkieł, które pojawiły się nagle wskazywały na sporą wadę wzroku. Czyżby siostrze Łucji tak nagle pogorszył się wzrok? Oczywiście wystąpienie wady wzroku wraz z upływem lat jest naturalnym zjawiskiem, lecz wada pogarsza się stopniowo, nie występuje nagle, jakby miały na to wskazywać szkła zakonnicy.

To wszystko zastanawiało publicystkę, a jeszcze bardziej podobnie jak ją i innych, którzy wierzą w teorię spiskową dotyczącą siostry Łucji, frapuje ich pytanie, jeżeli faktycznie prawdziwa siostra Łucja zmarła w 1949 roku, to kim była osoba, która teoretycznie miała zająć jej miejsce i dlaczego w ogóle miano dokonać takiej zamiany?

Siostra Łucja czy jej sobowtór? Błędy zakonu i samego Watykanu

O ile wszelkie teorie spiskowe są wątpliwe, tak błędy w dokumentacji zakonu, do którego należała siostra Łucja i zdjęcia publikowane przez Watykan, już budzą pewną podejrzliwość.

Podejrzenie, że siostra Łucja mogła umrzeć w 1949 roku wzięło się z zapisu w dokumentacji Zakonu Karmelitanek, gdzie w spisie zmarłych zakonnic figurowała Maria Lúcia do Coraçâo Imaculado i data jej śmierci - 31 maja 1949 roku, jednak w nocy z 13 na 14 kwietnia 2006 roku, zapis ten został niespodziewanie zmieniony na "13/02/2005", bez żadnych wyjaśnień ze strony zakonu.

Przeczytaj też: Objawienia w Garabandal. Wielki Cud to ostateczne ostrzeżenie dla ludzi?

Podobnie stało się ze zdjęciem opublikowanym przez "Inside the Vatican" w 2006 roku, które miało przedstawiać siostrę Łucję. Jednak po wielu spekulacjach odnośnie tego, że na zdjęciu znajduje się zupełnie kto inny, niż Łucja, Watykan przyznał, ze podpis był błędny i na zdjęciu znajduje się Matka Maria Celina.

Sprawa Fatimy i wciąż nieujawnionej do końca treści trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, budzi do dziś wiele kontrowersji. Jeżeli miało dojść do sfałszowania śmierci siostry Łucji, to pojawia się pytanie, dlaczego ktoś miał to zrobić i jaki miałby być powód tego fałszerstwa?

Horoskop, tarot, numerologia, znaki zodiaku - wszystko o tym, co przyniesie los. Na www.kobieta.interia.pl znajdziesz wróżby, przepowiednie, wizje i horoskopy dzienny, miesięczny, roczny.