Angelologia i mnogość aniołów

W teologii chrześcijańskiej angelologia lub angeologia to część nauki, która zajmuje się wiedzą o bytach duchowych, jakimi są anioły. Za twórcę angelologii uważany jest Pseudo-Dionizy Areopagita.

Aniołowie na polu. Objawienia i cuda świętego Izydora Oracza To rozbudowana część wiary katolickiej, a aniołów i ich rodzajów nie brakuje. Anioły mają za zadanie wypełniać rozkazy Boga i roztaczać opiekę nad ludźmi.

Aniołowie są według wiary chrześcijańskiej posłańcami Boga, opiekunami osób. Mają za zadanie także kierować ludzkie modlitwy przed oblicze Boga i dają znaki... wierzącym. To właśnie na tym powinni skupić się ci, którzy proszą anioły o pomoc.

Tak anioły dają o sobie znać. Zwróć uwagę na szczegóły

Zdjęcie Anioł stróż ma czuwać nad wybranym człowiekiem / 123RF/PICSEL

Katolicy wierzą, że aniołowie nie mogą pokazać swojego prawdziwego oblicza, bo byłoby one zbyt przerażające dla człowieka. Dlatego te niebiańskie istoty mają wysyłać szereg znaków swoim wierzącym, by dać o sobie znać.

Według Angelologów to nasz osobisty anioł stróż chce się z nami najczęściej skontaktować, by wskazać nam życiową drogę. Jeżeli wierzący zadał Bogu pytanie w modlitwie, a anioł przynosi nam od niego odpowiedź, robi to w dość symboliczny sposób.

Jak zorientować się, że nasz anioł stróż chce nam przekazać wiadomość?

Pióra i dźwięki, czyli patrz i słuchaj

Zdjęcie Aniołowie mają być wysłannikami Boga / 123RF/PICSEL

Patrz i słuchaj. Anioł, zostawiając symboliczne pióra na naszej drodze, stara się zwrócić naszą uwagę. Według angelologi aniołowie mają tak przypominać o tym, że są i mają nas w swojej opiece.

Jeżeli dodatkowo często zdarza ci się słyszeć delikatną muzykę lub lekkie piszczenie w uchu, to znak, że anioł ma człowieka pod ochroną.

Kraina snów. Jakie sny powtarzają ci się często?

Zdjęcie Anioły mają chronić ludzi także przed koszmarami i zjawami / 123RF/PICSEL

Zwróć uwagę na swoje sny. To przez nie często aniołowie przynoszą odpowiedzi na nasze życiowe rozterki. Anioł stróż raczej także nie pojawi się w snach swego podopiecznego.

Jednak gdy jakiś sen cyklicznie o nas wraca, warto go dokładniej przeanalizować. Może to boska odpowiedź na nasze zmartwienia?

Linia anioła stróża na dłoni. Sprawdź, czy jesteś wybrańcem

Zdjęcie Wróżenie z dłoni, chiromancja, znana jest od starożytności / 123RF/PICSEL

Linie na naszych dłoniach mogą wiele powiedzieć. Wiele osób kojarzy chociażby linię życia czy linię kariery, ale linię anioła stróża mają tylko nieliczni.

Linia Anioła Stróża biegnie na lewej lub prawej ręce równolegle do linii życia, a ta z kolei biegnie od skraju dłoni pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym i dalej przebiega łukiem, okrążając część kciuka. Linia Anioła Stróża znajduje się bliżej kciuka i czasem trudno ją w ogóle dostrzec.

Ci, którzy ufają chiromancji, czyli sztuce czytania z dłoni, wierzą w to, że osoby mające linię Anioła Stróża są wyjątkowe i w swoim życiu mają często do czynienia z cudami. Można spotkać się z opiniami, że osoby posiadające ją na swej dłoni często wychodzą całe z niewyobrażalnych opresji i katastrof, bo opiekę nad nimi roztacza sam Anioł Stróż.