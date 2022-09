Coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe, wymieranie gatunków, wzrost poziomu mórz. Tak dają o sobie znać zmiany klimatu, które zachodzą na naszej planecie. Jeżeli ten proces będzie nadal postępował, to niektóre miasta na świecie - w tym i polskie, mogą znaleźć się pod wodą

Eksperci z Climate Central opracowali interaktywną mapę, która pokazuje najbardziej zagrożone tymi zmianami rejony na świecie

Wzrost poziomu Morza Bałtyckiego chociażby o 0,1 m zmieni linię brzegową naszego kraju

Mapa Polski może się zmienić

Zdjęcie Wzrost poziomu wód może zmienić linię brzegową Polski / 123RF/PICSEL

Za niecałe trzy dekady dotychczasowa mapa Polski może stać się nieaktualna. Powód? Postępujące zmiany klimatu. W nie tak odległej przyszłości niektóre miasta mogą znaleźć się pod wodą lub często zmagać się z falami powodziowymi. Tak wynika z interaktywnej mapy opracowanej przez ekspertów z Climate Central. To organizacja non-profit, która zajmuje się rozpowszechnianiem wiedzy o klimacie i analizą danych.

Mapa powstała w oparciu o zbiory danych, które pochodzą z całego świata - w tym raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) - AR6.

Mapa wskazała, które miasta znajdą się pod wodą

Naukowcy skoncentrowali się na przedstawieniu obszarów, w przypadku których istnieje ryzyko znalezienia się poniżej poziomu morza, zalanie lub zagrożenie przybrzeżnymi powodziami. Takie powodzie to skutek tsunami lub burz powodujących wzbieranie morza i zalewanie lądu.

Twórcy interaktywnej mapy zwracają uwagę, że nawet w przypadku tego typu prognoz istnieje ryzyko błędu. Dlatego też mapę warto traktować jako pomoc w dalszych badaniach i ocenie ryzyka.

Poziom wód będzie wzrastał. Naukowcy alarmują

Zdjęcie Topniejące lodowce mogą nieść za sobą katastrofalne skutki / 123RF/PICSEL

Największym zagrożeniem dla nadmorskich miast jest przede wszystkim topnienie lodowców. Poziom mórz na świecie podnosi się coraz szybciej, a zgodnie z badaniami opublikowanymi w 2019 roku, do 2100 roku poziom wody może wzrosnąć o 213 cm. Naukowcy twierdzą, że w wyniku tego zjawiska dach nad głową może stracić ponad 180 mln ludzi.

W 2020 roku zostały opublikowane kolejne badania. Łącznie 60 naukowców z instytucji współpracujących z NASA przeprowadziło analizy dotyczące topnienia pokryw lodowych na Antarktydzie i Grenlandii. Wyniki są niepokojące: Grenlandia ma się przyczynić do podniesienia poziomu wód od 8 do 27 cm, natomiast Antarktyda - od 3 do 28 cm.

Badacze sprawdzili dwa różne scenariusze. Jeden z nich dotyczy wzrostu emisji dwutlenku węgla, a drugi - niższą emisję. Zgodnie z drugim scenariuszem, do 2100 roku zniknięcie części lodowców może spowodować wzrost poziomu morza o ok. 3 cm.

Naukowcy zwracają uwagę, że najpierw zmiany będą najmocniej odczuwalne w regionie morza Amundsena na Antarktydzie Zachodniej i Ziemi Wilkesa we wschodniej części Antarktydy.

Tak będzie wyglądać Polska w 2050 roku?

Zdjęcie Naukowcy przewidują, że w 2050 roku Gdańsk może znaleźć się... pod wodą / 123RF/PICSEL

Jak będzie wyglądać Polska w 2050 roku? Zgodnie z interaktywną mapą przygotowaną przez badaczy z Climate Central, zagrożone są duże miasta Polski. Pod wodą mogą się znaleźć Gdańsk, Stegna, Nowy Dwór Gdański czy Elbląg. Podniesienie się Morza Bałtyckiego, chociażby o 0,1 m, zmieni linię brzegową naszego kraju. Najbardziej narażone są wspomniane miasta, ale jeśli poziom wody podniósłby się już o 10 m, to na liście zagrożonych miast znajdą się również Kołobrzeg, Mielno, Szczecin, Tczew czy Malbork.

Interaktywna mapa - jak to działa?

Eksperci z Climate Central stworzyli mapę dzięki wykorzystaniu numerycznego modelu terenu i uczenia maszynowego. Dzięki temu powstał specjalny model CoastalDEM, czyli numeryczny model terenu. Pozwala on tworzyć dokładne prognozy, które dotyczą wysokości topograficznej przybrzeżnych terenów przy uwzględnieniu zagrożenia wynikającego ze wzrostu poziomu morza w przyszłości.

Interaktywna mapa posiada wiele przydatnych funkcji. W lewym górnym rogu znajdziemy przycisk, który pozwoli wyświetlić zagrożone obszary, dzięki czemu będziemy mogli zobaczyć zmiany mogące zajść do 2150 roku. Znajdziemy tu informacje o poziomie wody, temperaturze, topnieniu lodowców Antarktydy i Grenlandii czy zachodzące na Ziemi zmiany klimatyczne. Natomiast znajdujące się po prawej stronie okienko pozwoli nam wyszukać interesujące nas miejsce na mapie.

Interaktywna mapa jest dostępna na stronie Climate Central.

