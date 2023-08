Tatuaże wciąż bywają tematem kontrowersyjnym. Podczas gdy niektórzy uważają, że to szpecenie własnego ciała, dla innych są one wyrażeniem siebie i ważnymi symbolami. Tatuatorzy potrafią być prawdziwymi artystami i tworzyć małe dzieła sztuki.

Co dzieje się z tatuażami po śmierci?

W przypadku dyskusji o tatuażach często pada pytanie, jak będą one wyglądać na starość, kiedy skóra wiotczeje. Niewiele jednak osób zastanawia się pewnie, co dzieje się z ozdobami na ciele po śmierci. Tę tajemnicę wyjawił ostatnio pewien grabarz.

Na TikToku sporą popularnością cieszy się konto grabarza Roberta, którego obserwuje już ponad 200 tysięcy użytkowników. Niedawno mężczyzna w jednym z komentarzy dostał dość nietypowe pytanie - "Czy to jest prawdą, że po śmierci przed pochówkiem tatuaże znikają?".

Tiktoker postanowił odpowiedzieć na nie w osobnym filmiku. Okazuje się, że teza postawiona przez internautę nie jest prawdziwa - grabarz, który miał okazję chować wiele osób z tatuażami, podkreśla, że po śmierci nie zmieniają one swojego wyglądu na czyimś ciele.

Grabarz mówi o własnym doświadczeniu z tatuażami

Przy okazji w tym samym nagraniu mężczyzna postanowił odpowiedzieć również na inne pytanie, które czasami pojawia się w komentarzach pod jego postami. Jako, że tiktoker sam posiada tatuaże na swoim ciele m.in. na rękach czy nogach, ludzie pytają go, czy komuś to przeszkadza.

Grabarz odpowiedział, że nie, ponieważ w trakcie wykonywania swoich obowiązków nosi zawsze koszule z długimi rękawami oraz długie spodnie. Nawet jeśli miałby jednak nosić krótki rękawek, to uważa, że nikomu by to nie przeszkadzało w dzisiejszych czasach.

