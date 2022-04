Baran i Panna

Zodiakalny Baran zakochuje się bardzo łatwo i, gdy tylko ktoś wpadnie mu w oko, od razu rusza "do ataku". To urodzony podrywacz, który śmiało rozpoczyna rozmowę i roztacza wszędzie swój urok. Baran nie znosi rutyny, a jego związek musi być fascynujący i pełen przygód. Panna jest natomiast zamknięta w sobie i wycofana - odgradza się emocjonalnie od otoczenia i przez większość życia czuje się wyobcowana.

Związek Barana z Panną rzadko się udaje - po prostu niewiele ich łączy. Zdarza się jednak, że przestają traktować swój związek nazbyt poważnie i wtedy mają szansę stworzyć pełną radości i śmiechu relację. Zazwyczaj jednak nie udaje jej się przetrwać, bo Panna i Baran nie potrafią zgrać się w żadnej ze spraw, z seksem na czele.

Idealny partner dla Barana: Strzelec

Byk i Bliźnięta

Zodiakalny Byk jest bardzo zmysłowy i ceni sobie zarówno fizyczną jak i emocjonalną bliskość z partnerem. Na początku znajomości zachowuje rezerwę, ale gdy poczuje się swobodniej staje się wiernym i lojalnym partnerem, budującym z zapałem solidny związek.

Bliźnięta są za to chwiejne, zmienne i i niezdecydowane i przez całe swoje życie szukają bratniej duszy. Prawdopodobnie jednak nie będzie nią Byk, bo para ta ma spore problemy z porozumieniem się. Choć dobrze się razem bawią, są otwarci i radośni, to szara codzienność zazwyczaj ich przerasta.

Idealny partner dla Byka: Koziorożec

Strzelec i Rak

Strzelec jest bardzo otwarty, odważny i spragniony przygód, śmiało podchodzi także do przedstawicieli płci przeciwnej i nie marnuje czasu na długie podchody.

Zodiakalny Rak jest natomiast bardzo ostrożny, uczuciowy, wrażliwy i z dużą podejrzliwością podchodzi do nowych relacji. Jest także bardzo nieśmiały i trudno mu umówić się na randkę, a co dopiero otworzyć na nowy związek.



Te różnice sprawiają, że Rak i Strzelec mogą wprawdzie spotykać się przez krótki czas, ale w dłuższej perspektywie będą się ze sobą męczyć i nie stworzą szczęśliwej relacji.

Idealny partner dla Strzelca: Baran

Waga i Skorpion

Waga jest inteligentna, uwielbia długie dyskusje i śmiało można z nią spędzić cały dzień na rozmowach "o wszystkim i o niczym". Nie boi się wyrażać swojej opinii, jest odważna i lubi romanse. Z łatwością potrafi też oczarować każdego i zawsze ma wokół siebie wianuszek oddanych wielbicieli.

Skorpion to natomiast jeden z najbardziej zagadkowych i tajemniczych znaków zodiaku. Ma w sobie mnóstwo sprzeczności, jest twardy, mocny, zasadniczy, a w miłości nie idzie na żaden kompromis.

Życie seksualne Wagi i Skorpiona to prawdziwa, gorąca przygoda, ale poza łóżkiem niestety niewiele ich łączy. Są bardzo niezależni i przez większość czasu będą prowadzić osobne życia, co ostatecznie zakończy się wielkim fiaskiem tej relacji.

Idealny partner dla Wagi: Bliźnięta

Koziorożec i Strzelec

Koziorożec dość poważnie podchodzi do życia, więc może sprawiać wrażenie sztywniaka. Nie jest to jednak prawda, bo lubi dobrą zabawę i potrzebuje po prostu czasu, by pokazać jak jest wrażliwy, lojalny, a nawet namiętny, gdy tylko trafi na właściwą osobę.

Niestety, raczej nie będzie nią szalony, bezpośredni i spragniony przygód Strzelec. Ciężko będzie im bowiem dość do porozumienia, ponieważ zwykle operują całkowicie odmiennym zestawem idei i inaczej patrzą na życie.

Idealny partner dla Koziorożca: Byk

