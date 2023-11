Spis treści: 01 Jesienny sezon grzybowy. Do kiedy w polskich lasach rosną nasze ulubione grzyby?

02 Zdjęcia pełnych koszy na grupach dla grzybiarzy. To nie koniec sezonu?

03 Gdzie wciąż znajdziemy grzyby? W tych miejscach jest ich najwięcej

Jesienny sezon grzybowy. Do kiedy w polskich lasach rosną nasze ulubione grzyby?

Grzyby w lasach w listopadzie będą rosły aż do pierwszych przymrozków. Mimo że w ostatnim tygodniu w niektórych regionach odnotowano powtarzające się lekkie przymrozki rzędu -0,2 do -1 st. C., wcale nie musi to oznaczać kategorycznego zakończenia jesiennego sezonu grzybowego.

Podczas naszej wcześniejszej rozmowy z grzyboznawcą Justynem Kołkiem dowiedzieliśmy się, że aby grzybnia faktycznie skończyła swoją aktywność, musi przez co najmniej kilka dni wystąpić przymrozek ok. -5 st.C. Jesienią gruba warstwa opadłych liści może dodatkowo chronić grzybnię przed mrozem.

Grzyboznawca z entuzjazmem zapowiedział, że o ile w listopadzie nie wystąpią ostre mrozy, grzyby będziemy mogli zbierać aż do grudnia.

W polskich lasach wziąż znajdziemy wiele grzybów, jednak w niektórych regionach rośnie ich już coraz mniej

Zdjęcia pełnych koszy na grupach dla grzybiarzy. To nie koniec sezonu?

O ciągłej obecności grzybów w lasach świadczą setki zdjęć udostępnianych w ostatnim czasie w mediach społecznościowych. Na facebookowej grupie zrzeszającej miłośników grzybobrania codziennie pojawiają się zdjęcia pełnych koszy.

W lubuskim sezon się jeszcze nie kończy. 12 listopada, a jutro lecimy po pracy po następne napisała na Facebooku użytkowniczka, dołączając do swojego wpisu imponujące zdjęcia swoich zbiorów.

Wśród zbieranych grzybów pojawiają się przede wszystkim: borowiki, prawdziwki, rydze, koźlarze, a także opieńki. Coraz więcej grzybiarzy donosi jednak o masowym wysypie właśnie tych grzybów w niektórych rejonach, a jak warto wiedzieć, ich obecność w lasach zwiastuje koniec sezonu grzybowego.

Masowy wysyp opieniek w lasach świadczy o tym, że jesienny sezon grzybowy zbliża się ku końcowi

Gdzie wciąż znajdziemy grzyby? W tych miejscach jest ich najwięcej

Według doniesień grzybiarzy, w lasach w sporej części Polski wciąż znajdziemy liczne okazy. Obecnie najwięcej grzybów wciąż zbierzemy w następujących miejscach:

woj. zachodnio-pomorskie: okolice Koszalina i Świnoujścia,

woj. pomorskie: Chojnice, a także powiaty bytowski, lęborski, wejherowski, pucki, kościerski i kartuski,

woj. warmińsko-mazurskie: okolice Olsztyna,

woj. podlaskie: Łomża,

woj. lubuskie: okolice Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry,

woj. wielkopolskie: Piła, Poznań, Leszno, Konin, Kalisz,

woj. kujawsko-pomorskie: okolice Torunia,

woj. mazowieckie: okolice Ciechanowa, Ostrołęki, Warszawy, Radomia,

woj. łódzkie: Łódź i Piotrków Trybunalski,

woj. dolnośląskie: okolice Zgorzelca, Głogowa,

woj. śląskie: okolice Częstochowy.

Najmniejszy wysyp grzybów odnotowano do tej pory na południu kraju. W okolicach Wrocławia, Krakowa, Katowic czy Rzeszowa możemy już zauważyć, że przyrost nowych grzybów wyhamował, a sezon grzybowy powoli dobiega końca.

