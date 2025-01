Katarzyna Bosacka to dziennikarka, prezenterka i ekspertka ds. zdrowego żywienia. Popularność zdobyła jako prowadząca programy "Wiem, co jem" i "Wiem, co kupuję". Edukowała w nich na o świadomym wybieraniu produktów spożywczych, ich jakości i wpływu na zdrowie. Bosacka aktywnie działa też w mediach społecznościowych.

Katarzyna Bosacka porównała sery. Który jej zdaniem najlepiej wybrać?

Tym razem wzięła pod lupę trzy popularne sery: mascarpone, serek śmietankowy i polski twaróg. Ekspertka sprawdziła zawartość białka i tłuszczu oraz porównała ceny.

"Zawartość białka w mascarpone i Philadelphii to zaledwie 3 gramy. W serze twarogowym półtłustym znajduje się 18 gramów białka. W serze twarogowym mamy zaledwie 3,5 grama tłuszczu, w Philadelphii 21 gramów. Mascarpone to prawdziwa bomba tłuszczowa: w 100 gramach mamy 40 gramów tłuszczu. Czyli 40 proc. mascarpone to jest czysty tłuszcz" - wskazała Bosacka.

Jeśli chodzi o ceny, to Bosacka wskazała, że mascarpone kosztuje mniej więcej 40 zł za 1 kg, Philadelphia - 50 zł za 1 kilogram, a polski twaróg - 16 zł za 1 kilogram.

"I dlatego uwielbiam polskie serniki. (...) Polski twaróg górą!" - powiedziała w opublikowanym nagraniu.

Internauci komentują werdykt Bosackiej

Nowy post wzbudził spore zainteresowanie. Zdania internautów co do werdyktu Katarzyny Bosackiej były jednak podzielone.

"Tak, ale każdy inne zastosowanie. Nasz do serników idealny. Philadelphia do sushi, a dodaje się jej w minimalnych ilościach. Tiramisu nijak z tymi dwoma. Mascarpone może też do makaronów. Ciężko porównywać" - stwierdziła jedna z komentujących.

Bosacka nie pozostawiła tego bez odpowiedzi. "Tak to prawda, każdy ma inne zastosowanie, ale warto wiedzieć jaka jest różnica w wartościach odżywczych i makroskładnikch" - skwitowała ekspertka.

Katarzyna Bosacka znów doradza Polakom w kwestii zakupów. Ważna wskazówka

"To są trzy różne serki do różnych potraw, wypieków. Może warto porównać serki tego samego gatunku z innych państw i z Polski" - stwierdził jeden z internautów.

"Mascarpone używam do gotowania, serek Philadelphia do kanapek, a trzeciego serka nie znam",

"Wszystko się zgadza, ale dla mnie i tak mascarpone najsmaczniejsze",

"Philadelphia tylko na sernik baskijski. Mascarpone do kremów, a na co dzień twaróg",

"Mi się wydaje, że chociaż to nabiał, produkty te mają różne zastosowanie. Dlatego porównanie trochę bez sensu, bo to jak długie porównać do kwaśnego",

"Uwielbiam pani posty",

"Dokładnie, ma pani rację"

- brzmiały kolejne komentarze.

