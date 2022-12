To, co widzisz na tym obrazku ujawnia czy masz skłonności do... zdrady

Spójrz na poniższy obrazek i wymień pierwszą rzecz, która rzuca ci się w oczy. Następnie przewiń w dół, aby przeczytać, co to oznacza.

Ptaki

Jeśli najpierw zobaczyłeś ptaki, jesteś osobą, która planuje zawsze być wierna i będziesz, chyba że... los zechce inaczej. Jesteś romantykiem, wierzysz w przeznaczenie i pokrewieństwo dusz.

Jeśli spotkasz miłość życia, będąc w innym związku, może się okazać, że trudno ci będzie się oprzeć temu uczuciu.

Drzewa

Jeśli najpierw zobaczyłeś drzewa, jesteś osobą, która nigdy, przenigdy, nie będzie zdradzać. To wspaniałe, choć w twoim przypadku... Jesteś osobą, która łatwo zamyka się w sobie i zatapia się we własnych uczuciach. Trzymasz się swoich decyzji, choćby miały nie dawać ci szczęścia. To destrukcyjne, więc pomyśl o tym, że czasem warto odpuścić.

Chatki

Jeśli najpierw zobaczyłeś chatki, jesteś osobą, która regularnie oszukuje. To oczywiście żadne wytłumaczenie, ale nigdy nie jest to coś, co planujesz. Co jest powodem tego zachowania? Niestety, nie potrafisz szczerze rozmawiać o swoich potrzebach i obawach.

A to konieczne, żeby związek dla obu stron był satysfakcjonujący i nie przynosił niepotrzebnego cierpienia, np. w skutek zdrad.

Słoń

Jeśli najpierw zobaczyłeś słonia, jesteś osobą, która zdradziła raz i nigdy więcej tego nie zrobi. Masz doświadczenie w związkach i nawet jeśli nie zostałeś przyłapany na zdradzie, rozumiesz szkody, jakie zdrada może poczynić w związku.

