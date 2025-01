To może zwiększać ryzyko choroby Alzheimera. Wiele osób robi to przed snem

Prosta droga do zaburzeń snu. W późniejszym wieku możemy tego żałować

Chociaż nadal nie ma zadowalających odpowiedzi na pytanie, dlaczego potrzebujemy snu, lepsze zrozumienie jego funkcji, pomoże poprawić społeczne nastawienie do tego zagadnienia, które jest tak istotne w naszym codziennym życiu.

Niekiedy nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo powinniśmy dbać o jakościowy sen i odpowiednie przygotowanie do położenia się spać. W obecnych czasach, zwłaszcza tuż przed snem popełniamy często jeden błąd, który może nas drogo kosztować. Na szali wszak leży nasze zdrowie.

Gwałtowny wzrost korzystania z telefonów komórkowych wywołał obawy społeczne dotyczące jego potencjalnych skutków dla ryzyka demencji. Naukowcy z Instytutu Neurologicznego w Tianjin w Chinach, przyjrzeli się zagadnieniu wpływu korzystania z telefonu tuż przed snem na jego jakość. Ma to także związek z pojawieniem się choroby Alzheimera.

Naukowcy przyjrzeli się dowodom na łączenie zaburzenia snu, zaburzenia rytmu dobowego i choroby Alzheimera, skupiając się na złożoności głównych mechanizmów leżących u podstaw relacji między zaburzeniami snu a chorobą Alzheimera. Ponadto wysunęli oni dowody na to, że sen wpływa na patogenezę choroby Alzheimera.

Co jednak do tego wszystkiego ma korzystanie z telefonu przed snem? Otóż długotrwała ekspozycja naszego mózgu na kontakt z telefonem każdego wieczoru może prowadzić do zaburzeń snu.