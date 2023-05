Spis treści: 01 Juda Tadeusz: kim był "brat Pański"?

02 Apostoł, który uzdrowił władcę?

03 Św. Juda Tadeusz - patron od spraw beznadziejnych

04 Modlitwa za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza

Święty Juda Tadeusz jest uznawany za patrona spraw beznadziejnych. Osoby wierzące przeżywające trudny czas mogą się do niego zwracać w szczególnych przypadkach. Dlatego też w polskich parafiach często odbywają się nabożeństwa ku jego czci, w trakcie których odczytywane są prośby i podziękowania.

Za sprawą licznych uzdrowień św. Juda Tadeusz stał się również patronem szpitali. Jednym z najbardziej znanych jest Szpital Dziecięcy Świętego Judy w Memphis w Stanach Zjednoczonych.

Juda Tadeusz: kim był "brat Pański"?

Zdjęcie Św. Juda Tadeusz / Wikipedia

Kim był Juda Tadeusz? O życiu apostoła nazywanego "bratem Pańskim" nie wiemy prawie niczego. Jest wymieniany w ewangelicznych spisach apostołów i wspomniany w opisie Ostatniej Wieczerzy. To również autor jednego z listów znajdujących się w zbiorze ksiąg Nowego Testamentu

Reklama

Święty Kościoła katolickiego i prawosławnego był czasem nazywany Judą Jakubowym, obecnie jest zaliczany do grona męczenników. Jego imię wywodzi się od hebrajskiego słowa jada - wysławiać, chwalić, dziękować, dlatego też oznacza "godny czci". Z kolei przydomek Tadeusz wywodzi się z języka aramejskiego (tadda) i oznacza "odważny".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Franciszek w pierwszym wywiadzie po odejściu Benedykta XVI. "Straciłem ojca" © 2023 Associated Press

Zobacz też: Wypowiedz te słowa w kryzysowej sytuacji. Anioły ześlą ci pomoc

Apostoł, który uzdrowił władcę?

Zdjęcie Jedna z kopii Całunu Turyńskiego / 123RF/PICSEL

Niektórzy twierdzą, że był apostołem, który przekazał płótna z grobu Jezusa królowi Abgarowi w Edessie. Według legendy miał w ten sposób uzdrowić władcę.

Św. Juda Tadeusz w zachodniej ikonografii jest najczęściej przedstawiany z obrazem Jezusa, w czarno-brązowym płaszczu lub czerwonej szacie. Święty w dłoni trzyma włócznię lub pałkę. Utrwalony wizerunek ma przypominać o tym, w jaki sposób poniósł śmierć - miał zostać zabity jednym z wspomnianych elementów. Atrybutami Apostoła są krzyż, kamienie, laska, księga, rybacka łódź, maczuga, miecz czy topór. Z kolei we wschodniej ikonografii św. Juda Tadeusz ma na sobie długie czerwone szaty, a w ręku trzyma zwój.

Ewangelia podaje, że był bratem apostoła Jakuba Młodszego. Jego matką najprawdopodobniej była Maria Kleofasowa. Szczątkowe informacje na temat życia mężczyzny można znaleźć w starochrześcijańskiej tradycji. Żyjący w II wieku Hegezyp podawał, że Juda Tadeusz był żonaty, gdy wstępował w szeregi uczniów Jezusa. Mógł mieć też dzieci, bo kościelny pisarz wspominał o "wnukach Judy".

Według różnych świadectw, po Zesłaniu Ducha Świętego, apostoł miał głosić ewangelię w Palestynie, Mezopotamii, Egipcie i Syrii. W niektórych wędrówkach towarzyszył mu św. Szymon. Mężczyźni mieli razem ponieść męczeńską śmierć. Inne źródła podają inną wersję - Juda Tadeusz miał zginąć w Persji lub Libanie, a św. Szymon w Jerozolimie.

Św. Juda Tadeusz jest szczególnie czczony w kościele św. Kwintyna w Moguncji w Niemczech. Jego święto przypada na 28 października. Z kolei w Kościele wschodnim to 19 czerwca.

Relikwie świętego znajdują się w Rzymie, w Bazylice św. Piotra. W Polsce obraz świętego znajduje się w kościele Księży Misjonarzy pw. Krzyża Świętego przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie.

Zobacz też: Wstawiennictwo świętych. Do nich warto się modlić

Św. Juda Tadeusz - patron od spraw beznadziejnych

Zdjęcie Św. Juda Tadeusz jest patronem spraw trudnych i beznadziejnych / Wikipedia

Do św. Judy Tadeusza wierni zwracają się w szczególnych przypadkach.

"Wierny apostoł Juda Tadeusz stał się dla wielu symbolem nadziei. Śpieszy z pomocą duchową, pomnażając wiarę i chroniąc od wszelkich złych myśli. Modlitwa skierowana w zwątpieniu do Judy przywraca utraconą wiarę i nadzieję. Pozwala odzyskać Boskie, życiodajne cnoty i pomnaża ich moc w ludzkich sercach. Święty Tadeusz przybywa na ratunek ludziom doświadczającym nieszczęść oraz krzywd. Wierni proszą go między innymi o wsparcie w procesach sądowych, w których z powodu niesprawiedliwego oskarżenia narażono ich na utratę dobrego imienia. Święty Juda Tadeusz dobrze zna ich los, gdyż przez stulenia mylono go z Judaszem" - podaje parafia Judy Tadeusza w Jaśle.

Zobacz też: Siostra Faustyna - sekretarka Miłosierdzia Bożego. Święta, która widziała piekło

Modlitwa za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza

Zdjęcie Przeżywasz trudny czas? Ten święty uchodzi za pogromcę beznadziejnych spraw / 123RF/PICSEL

Apostoł Juda Tadeusz uchodzi za orędownika, który wstawia się za nami w trudnym czasie. Kościół podaje, że warto zwracać się do niego zarówno w potrzebach duchowych, jak i materialnych. Oto modlitwa za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza na trudny czas:

Boże nadziei, przyjdź do mnie.

Pomóż mi uwierzyć, że Twoja nadzieja ożywa we mnie,

gdy okazuję dobroć, przebaczenie i współczucie moim braciom.

Pragnę wewnętrznego pokoju, który płynie z ufności do Ciebie.

Daj mi odwagę szukania Twojej uzdrawiającej obecności.

Obym zaufał mocy wstawiennictwa świętego Judy Tadeusza Apostoła,

który wspiera mnie w czasach prób i oręduje za mną u Ciebie.

Święty Judo Tadeuszu, niech za Twoją sprawą Bóg napełni moje serce nadzieją.

Amen.

***