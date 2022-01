Astma to przewlekła choroba o podłożu zapalnym i alergicznym. W czasie ataku duszności u astmatyka następuje zwężenie oskrzeli, które utrudnia prawidłowe oddychanie. Wymiana tlenu i dwutlenku węgla zastaje zakłócona. W skrajnych przypadkach taki atak może prowadzić do zatrzymania krążenia i śmierci.

Osoby chore na astmę powinny unikać przebywania w miejscach, gdzie stężenie pyłków roślin, na które są uczulone, jest wysokie. Odpadają więc wycieczki do lasu w gorące, letnie dni, spacery po świeżo skoszonym trawniku. Wakacje najlepiej spędzać nad morzem lub w górach, gdzie pyłków jest mniej.

Jakie rośliny są niebezpieczne dla astmatyka?

Trawy — pyłki traw są właśnie najczęstszą przyczyną alergii na pyłki roślin w naszej strefie klimatycznej. Okres ich pylenia może trwać w sumie nawet kilka miesięcy, e względu na mnogość ich gatunków. W naszym kraju trawy pylą od połowy maja do końca lipca.

Szczaw — zwyczajny, zwany też łąkowym. Szczaw pyli od początku czerwca do końca września.

Bylica — w Polsce występuje jej kilka gatunków — bylica zwyczajna, przydrożny chwast, bylica piołun i bylica boże drzewko. Okres pylenia bylic trwa od początku lipca do końca września.

Leszczyna — jej okres pylenia przypada w przedwiośniu, a więc bardzo wcześnie. Pyli już od końca stycznia do marca.

Olcha — w naszym kraju występują trzy gatunki tej rośliny. Kwitną od lutego do połowy kwietnia.

Brzoza — to popularne drzewo pyli w okresie od kwietnia do połowy maja.

