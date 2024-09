Okazuje się, że na gąskę sosnową od jakiegoś czasu można natknąć się - chociaż naprawdę rzadko - w polskich lasach. W naszym kraju nie była widziana od 1921 roku. I tak, niespodziewanie, po niemal 100 latach grzyb znowu pojawił się na terenie naszego kraju. Warto dodać, że do 2021 roku był uznany za... wymarły. Gdzie w Polsce rośnie gąska sosnowa? Można ją znaleźć wyłącznie w lasach iglastych i mieszanych. Do tej pory można było na nią trafić m.in. w Gdańsku czy na terenie gminy Zawoja w Beskidzie Żywieckim.

Gąska sosnowa jest warta fortunę. Z uwagi na to, że występuje dość rzadko, cena grzyba w niektórych krajach może być naprawdę bardzo wysoka. Jego cena może sięgać od 100 euro do nawet 2000 euro za kilogram. Wartość grzyba wynika nie tylko z wyjątkowych walorów smakowych, ale również z tego, że nie można go uprawiać, bo rośnie tylko w środowisku naturalnym.