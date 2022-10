W tym dniu Polacy imprezują na potęgę. Ksiądz skwitował to krótko

Spis treści: 01 Halloween, czyli Wigilia Wszystkich Świętych

Halloween, czyli Wigilia Wszystkich Świętych

Zdjęcie Lampiony z dynii to jeden z symboli Halloween / 123RF/PICSEL

31 października nadchodzi wielkimi krokami, a wraz z nim dyskusja na temat obchodzenia w Polsce Halloween. Nazwa pochodzi od wyrażenia "All Hallows’ Eve", co oznacza Wigilię Wszystkich Świętych. Najbardziej hucznie obchodzą go mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, Kanady, Irlandii, Australii i Wielkiej Brytanii. W naszym kraju Halloween pojawiło się w latach 90. XX wieku. Halloween kojarzy się głównie z wydrążoną i podświetloną w środku dynią czy motywami duchów, demonów, czarownic czy czaszek.

Halloween w Polsce. Temat budzi kontrowersje

Zdjęcie Halloween w Polsce. Obchodzić czy nie? oto jest pytanie / 123RF/PICSEL

W Polsce zwyczaj obchodzenia Halloween budzi dużo emocji, a temat powraca z taką samą mocą każdego roku. Przed świętowaniem od dawna przestrzegają papieże i biskupi Kościoła katolickiego. Rzecznik episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik podkreślał, że "Halloween to zwyczaj obcy naszej kulturze, tradycji i wierze".

- Zachęcam do włączenia się w akcję Holy Wins, czyli "Święty zwycięża". Promuje ona świętość, radość i dobroć - brzmiało oświadczenie rzecznika episkopatu.

Obchodzisz Halloween? Ksiądz ma złe wieści

Zdjęcie Księża nie zachęcają katolików do obchodzenia Halloween. Proponują alternatywne rozwiązania / 123RF/PICSEL

Tym razem głos w sprawie zabrał jeden z najbardziej popularnych duchownych na TikToku, ks. Sebastian Picur.

Kapłan ma świetny kontakt z internautami i niejednokrotnie poruszał tematy, które uchodzą za kontrowersyjne. Niedawno zabrał głos w sprawie tematów takich jak in vitro czy macierzyństwo przez ślubem.

Tym razem został poproszony o odpowiedź na temat obchodzenia Halloween w Polsce. Ksiądz jednoznacznie odpowiedział na pytanie jednego z użytkowników popularnej platformy.

- Powie ksiądz coś o Halloween? Czy można tego dnia zorganizować imprezę ze znajomymi? - brzmi pytanie skierowanego do duchownego.

Ks. Sebastian Picur rozwiał wszelkie wątpliwości.

- Osobiście odradzam imprezę w stylu Halloween. W Halloween jest dużo motywów sprzecznych z chrześcijaństwem. Macie pomysł na alternatywę? - zwrócił się do użytkowników TikToka.

Bal Wszystkich Świętych zamiast Halloween

Zdjęcie Cukierek albo psikus? Nie u księży! / 123RF/PICSEL

Na odpowiedź internautów nie trzeba było długo czekać. Jeśli chodzi o alternatywne propozycje, możemy przeczytać następujące komentarze:

Bal Wszystkich Świętych. Myślę że inicjatywa księdza z zeszłego roku nie wymaga zmiany.

U mnie w parafii jest Bal Wszystkich Świętych.

Część internautów była do odpowiedzi księdza nastawiona dość krytycznie.

"Ja jestem za frajdą dla dzieci. Niech się bawią, cieszą. U mnie dostają pełno słodkości", "Nigdy nie zrozumiem co jest złego, gdy ktoś się przebierze i pozbiera cukierki dobrze się bawiąc", "Wiele zwyczajów i świat jest zapożyczona z pogańskich świąt" - zwracają uwagę komentujący.

Inna użytkowniczka TikToka dodaje: "Trochę tego nie rozumiem. Jak najbardziej jestem wierząca, ale co złego jest w przebraniu się na imprezę?".

