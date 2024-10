Chociaż nazywa się je powszechnie "latającymi kleszczami", z tymi mają jednak niewiele wspólnego. Strzyżaki jelenie - których, jak potwierdzają grzybiarze , jest w tym roku w lasach wyjątkowo dużo - boleśnie dają o sobie znać. Niejednokrotnie atakują chmarami, ślady po ukąszeniach zostawiając na ciele nawet na rok. Co ważne, są potencjalnie niebezpieczne .

Eksperci dodają przy tym, że człowiek jest zupełnie przypadkową ofiarą tych owadów. Kiedy jednak postanowią zaatakować, potrafią zakomunikować swoją obecność w wyjątkowo niecodziennych miejscach - nawet pod powiekami czy w nosie . "Na odnóżach mają haczyki, którymi wczepiają się we włosy i mniejsze włoski, przez co bardzo trudno je wyciągnąć.... Z kolei twardy pancerzyk utrudnia ich rozgniecenie" - tłumaczą leśnicy.

Pierwsze objawy ukąszenia strzyżaka zaobserwować można na swoim ciele nawet dopiero po upływie trzech dni - co jeszcze mocniej utrudnia właściwą diagnozę. Tuż po powrocie do domu warto więc dokładnie obejrzeć ciało. Ugryzienie strzyżaka jeleniego rozpoznać można po twardym, czerwonym i swędzącym obrzęku .

Spotkanie z "latającym kleszczem" nie należy do najprzyjemniejszych. Warto działać więc - by uniknąć potencjalnych zagrożeń - jeszcze przed szkodą. Nic nie stoi na przeszkodzie, by przed leśnym spacerem zastosować preparat odstraszający owady. Sprawdzić mogą się też olejki eteryczne - z eukaliptusa lub mięty.