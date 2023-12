Spis treści: 01 Dlaczego kot załatwia się poza kuwetą? Oznaka kiepskiego samopoczucia

02 Koci koncert, czyli nadmierna wokalizacja

03 Dlaczego kot mnie ignoruje?

04 Smutek to jedna z przyczyn agresji u kota

05 Niszczenie przedmiotów nie wynika ze złośliwości

06 Zmiana apetytu u kota

07 Kot cały czas śpi? To ważny sygnał

08 Jak uporać się z kocimi smutkami?

Dlaczego kot załatwia się poza kuwetą? Oznaka kiepskiego samopoczucia

Uciążliwe dla domowników zjawisko z całą pewnością nie wiąże się z kocią złośliwością. To niepokojący sygnał, który może być związany z chorobą pęcherza, ale także smutkiem u kota. Złe samopoczucie pojawia się wtedy, gdy zwierzak czuje się zagrożony.

Jego naturalną reakcją jest więc znaczenie terytorium dla poprawienia własnego komfortu psychicznego i poczucia bezpieczeństwa. Zdarza się to np. po przeprowadzce, gruntownym przemeblowaniu lub remoncie. Zawsze upewniaj się, że kuweta dla kota jest ustawiona w miejscu dla niego łatwo dostępnym, a jednocześnie ustronnym.

Reklama

Zdjęcie Kot swoim zachowaniem może wiele przekazać / 123RF/PICSEL

Przeczytaj: Kot ciągle atakuje choinkę? Spryskaj ją tym domowym środkiem, a będzie się trzymał z daleka

Koci koncert, czyli nadmierna wokalizacja

Przez miauczenie koty sygnalizują swoje najróżniejsze potrzeby. Mogą w ten sposób dopominać się o większą ilość uwagi, zabawy lub porcję smakołyku. Jeśli jednak częstotliwość i głośność wokalizacji znacząco się zwiększa, świadczyć to może o przygnębieniu.

Gdy kot jest smutny, może zacząć wydawać z siebie ponure i niskie dźwięki. Intensywne miauczenie może być wynikiem nie tylko przygnębienia, ale też oznaką, że kotu doskwierają dolegliwości bólowe. Zawsze warto skonsultować to z lekarzem weterynarii.

Ważne w opiece nad kotem: Niektóre zwierzęta odczuwające smutek stają się bardzo ciche. To też powinno zwrócić twoją uwagę.

Dlaczego kot mnie ignoruje?

Twój pupil zwykle był chętny do pieszczot i zabawy. Po przyjściu do domu czekało cię powitanie w formie kociego łaszenia się, ale od jakiegoś czasu masz wrażenie, że kot cię unika? Z dystansem traktuje również innych domowników?

Zmiana osobowości to znak, że zwierzę może przeżywać ogromny smutek. Nawet najbardziej towarzyskie koty stają się wtedy wycofane, bojaźliwe i większość czasu spędzają w odizolowanych kryjówkach.

Smutek to jedna z przyczyn agresji u kota

Złe samopoczucie mruczącego przyjaciela może objawiać się jego podenerwowaniem i agresywnym zachowaniem. Będzie unikać fizycznego kontaktu, a próby zabawy czy przytulenia kota mogą skończyć się pokazaniem przez niego pazurów i podrapaniem opiekuna.

Dbając o komfort zwierzaka, nie należy go do niczego zmuszać. Gdy ewidentnie nie ma ochoty na przebywanie w twoim towarzystwie, nie zmuszaj go do tego. Kociak też potrzebuje przestrzeni. Może to okazywać swoją pozycją:

spinaniem ciała;

kładzeniem uszu, przez co stają się płaskie i kierują się w tył;

skierowaniem wibrysów do przodu;

wyginaniem grzbietu;

marszczeniem skóry.

Zdjęcie Smutny kot jest w stanie diametralnie zmienić swoje zachowanie / 123RF/PICSEL

Niszczenie przedmiotów nie wynika ze złośliwości

Istnieją zachowania kotów domowych mogące doprowadzać nas do białej gorączki. Z pewnością zalicza się do tego zrzucanie przedmiotów czy intensywne drapanie mebli i ścian. Nie należy jednak reagować na to krzykiem i utożsamiać z kocimi złymi zamiarami.

W ten sposób mruczek może radzić sobie ze smutkiem, frustracją oraz stresem. Gwałtowne drapania obiektów w domu znajduje się także na liście objawów depresji u kota.

Zmiana apetytu u kota

Obserwacja jest w tym przypadku kluczowa. Smutek u kota może bowiem doprowadzać zarówno do utraty, jak i nadmiernego apetytu. Wycofany, przygaszony zwierzak nie ma ochoty biec z entuzjazmem do miski. Niektóre mruczki jednak "zajadają" swoje złe samopoczucie.

Jeśli nie będziemy trzymać nad tym pieczy, może to doprowadzić do nadwagi, a nawet otyłości u kota. To z kolei nie tylko utrudnia mu poruszanie się czy pielęgnację, ale naraża też na liczne schorzenia.

Zdjęcie Nadmierny apetyt u kota to sygnał, którego nie można bagatelizować / 123RF/PICSEL

Kot cały czas śpi? To ważny sygnał

Nie da się ukryć, że koty uwielbiają się wylegiwać i z całą pewnością można zaliczyć je do zwierzęcych śpiochów. Jak długo śpi dorosły kot? Zwykle na sen przeznacza od 12 do 16 godzin na dobę.

Zwiększona ilość snu może być jednak oznaką, że przeżywa ogromny smutek. W takim wypadku będzie wybierać miejsca odosobnione i raczej możesz zapomnieć o uroczych kocich drzemkach na twoich kolanach.

Zobacz: "Mamy championa". Poznański manul wygrał światowy plebiscyt. Jego historia zaskakuje

Jak uporać się z kocimi smutkami?

Nie zostawiaj zwierzaka samego w potrzebie. Choć smutek u kota może być sezonową przypadłością, która pojawia się jesienią i zimą, nigdy nie należy go ignorować. Może być bowiem związany z chorobami i urazami. Wizyta u specjalisty staje się nieodzowna.

Złe samopoczucie u kota to często wynik stresu, notorycznej nudy, a także reakcja na gwałtowne zmiany w domowej codzienności. Przyjrzyj się całemu otoczeniu, by wyeliminować czynniki stresogenne. Jeśli to nie pomoże, pomocna będzie konsultacja z behawiorystą.

Zdjęcie Wszystko, co musisz wiedzieć o kotach>>> / /Canva / INTERIA.PL

Polecamy:

Najlepsze świąteczne przysmaczki dla kota. Pupil będzie mruczał z zachwytu

Świąteczne rośliny i dekoracje, które mogą być niebezpieczne dla kota. Wizyta u weterynarza nieunikniona