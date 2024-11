Włoska atrakcja nie dla wszystkich? Wprowadzono limity. Zmiany już wkrótce

Chociaż przed rokiem - jak donosi ISTAT - popularnością cieszyła się szczególnie Wenecja Euganejska ze stolicą w Wenecji (21 mln gości), Lombardia (17,7 mln przyjezdnych) oraz Toskania (14,7 mln odwiedzających), wielu z chęcią eksplorowało również inne, włoskie kierunki - w myśl zasady, że we Włoszech nie sposób się nudzić. Niektórzy udawali się więc wprost do Neapolu - po to, by kolejno zachwycać się urokiem tamtejszych uliczek, a następnie też odwiedzać okoliczne miejscowości. To sprawiło, że władze miasta podjęły istotną, z punktu widzenia turystów, decyzję.