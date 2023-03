Spis treści: 01 Co zakłada nowy projekt Godek?

02 PiS odwraca się od Godek

03 Ustawa Godek łamie prawa człowieka

Obywatelski projekt ustawy "Aborcja to zabójstwo" to inicjatywa Kai Godek, aktywistki antyaborcyjnej, która przewodniczy Fundacji Życie i Rodzina. Do wcześniejszej działalności tej fundacji zalicza się projekt ustawy "Stop LGBT", którego celem było zakazanie organizowania Parad Równości i zabronienie propagowania związków jednopłciowych, a także tworzenie billboardów przedstawiających rozerwane płody. Z inicjatywy fundacji Kai Godek powstały również ulotki wręczane Ukrainkom przyjeżdżającym do Polski, które miały "przestrzegać" przed aborcją i tym samym informowały, że "największym zagrożeniem dla pokoju jest aborcja".

Co zakłada nowy projekt Godek?

Projekt "Aborcja to zabójstwo" trafił do Sejmu pod koniec grudnia 2022 roku. W tamtym momencie zawierał 150 tys. podpisów. Według nowej inicjatywy Kai Godek, karze do 2 lat więzienia ma podlegać każda osoba informująca o możliwości przerwania ciąży w kraju lub za granicą.

Projekt zakłada wprowadzenie nowego przepisu w Kodeksie karnym, zgodnie z którym osoba "nakłaniająca" kobietę do przerwania ciąży podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat". Natomiast osoba nakłaniająca do aborcji, gdy "dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej" podlega karze więzienia od 6 miesięcy do 8 lat. Jeśli kobieta umrze w wyniku aborcji, osoba "sprawca" podlega karze od 2 do 12 lat więzienia.

Kaja Godek chce całkowitego zakazania publicznego propagowania możliwości przerwania ciąży. Karze pozbawienia wolności do 2 lat ma podlegać osoba, która w celu rozpowszechniania "produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, lub nośnik danych" zawierających treści propagujące lub informujące o aborcji. W takiej sytuacji, wszelkie organizacje pomocowe, musiałyby zakończyć swoją działalność.

Zdjęcie Kaja Godek wraz z innymi inicjatorami w drodze do Sejmu z popisami pod inicjatywą "Aborcja to zabójstwo", 28 grudnia 2022 roku / Jacek Domiński / East News

PiS odwraca się od Godek

Rzecznik Prasowy partii PiS poinformował, że nowy projekt Kai Godek będzie odrzucony w pierwszym czytaniu. "Projekt dotyczący aborcji, który został złożony w Sejmie, jest projektem obywatelskim i projektem, z którym my jako Prawo i Sprawiedliwość nie mamy nic wspólnego, a to, że Sejm będzie musiał się nad nim pochylić, wynika tylko z zasad, które dotyczą rozpatrywania obywatelskich inicjatyw ustawodawczych. Tak bywało już wielokrotnie" — zacytował rzecznika PiS-u Rafała Bochenka portal Noizz.pl.

Ustawa Godek łamie prawa człowieka

Swoją opinią prawną w sprawie projektu podzieliła się Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (FEDERA). W opublikowanej na stronie internetowej organizacji opinii możemy przeczytać:

"Gdyby zgodnie z celem projektu organizacje pomocowe zakończyły swoją działalność (co, jak już dziś deklaruje FEDERA, nie wydarzy się niezależnie od losów projektu), kobieta, której płód byłby nieuleczalnie chory i chciałaby przerwać ciążę, pozostałaby ze swoim problemem zupełnie sama".

Organizacja podkreśla, że ustawa byłaby niezgodna z Europejską Konwencją Praw Człowieka i uderzyłaby art. 10, który "gwarantuje wolność wyrażania opinii, obejmującą swobodę posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe" - pisze FEDERA.