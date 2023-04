Zapłacili za psa 6 tys. zł. Gdy urósł okazało się, że nie jest rasowy

Krzysztof Jackowski podzielił się kolejną wizją. Oto co się wydarzy w czerwcu

Pewna użytkowniczka TikToka ostatnio zamieściła w sieci post, w który pokazała zdjęcia psa maltańczyka. Jest to rasa nieco podobna do pekińczyka, dorosły mierzy zaledwie ok. 22 cm wzrostu. Maltańczyki hoduje się od wieków, ponoć już od panowania imperium rzymskiego. Są bardzo wierne, nieufne wobec obcych. Na tę rasę zdecydowała się pewna rodzina, kupując maltańczyka z hodowli za 1400 dolarów czyli ok. 6 tys. zł. Jak się potem okazało, w perfidny sposób zostali oszukani.

Chcieli kupić maltańczyka. Dali się nabrać

Co myśleli moi rodzice, kiedy wydali 1400 dolarów na rasowego maltańczyka? napisała w poście na TikToku pewna internautka, kierując następnie kamerę na pupila.

Gdy piesek podrósł okazało się, że wcale nie jest maltańczykiem.

TikTok

- Zostaliśmy oszukani - dodała.

Mimo że zwierzak jest uroczy to znacznie różni się od rasowego. Kobieta chciała tym samym przestrzec innych przed oszustwami jakie czyhają na osoby chcące kupić rasowego psa. Nielegalna sprzedaż zwierząt jest trzecim najbardziej dochodowym biznesem, zaraz po handlu narkotykami i bronią. Warto więc być czujnym i sprawdzać dokładnie dane hodowcy, a także czytać opinie innych.

W Polsce można zweryfikować ich dzięki organizacji działającej pod banderą FCI jest Związek Kynologiczny w Polsce (ZKWP). Jeśli dany hodowca nie istnieje w ich bazie, najpewniej jest oszustem.

Instagram Post Rozwiń

Internauci zachwyceni "oszukanym" maltańczykiem

Mimo wszystko piesek, którego kupili rodzice Tik Tokerki stał się obiektem westchnień internatów, którzy w komentarzach komplementowali jego oryginalny wygląd.

- Jest ładniejszy i bardziej oryginalny!

Niektórzy dzielili się też swoimi doświadczeniami. Jak się okazuje, podobnych oszustw jest więcej.

- Tata mojego przyjaciela zapłacił taką samą kwotę za 'rasowe pitbulle'. Po kilku latach okazało się, że to mieszańce. Inna para zapłaciła 1800 funtów za rasowego pomeraniana tylko po to, by odkryć, że została oszukana podczas sprzedaży. Dali się nabrać na rosyjskie oszustwo związane z importem zwierząt - pisali użytkownicy w komentarzach.