Kto nosi łańcuszek na nodze? Bogata historia niepozornej biżuterii

Bransoletki, które dziś są modnym dodatkiem do wielu stylizacji, zakładano na kostki już w starożytności. Wówczas noszono je nie tyle z uwagi na chęć przyciągnięcia spojrzenia i dopasowania się do obowiązujących, modowych standardów, co między innymi ze względu na bogatą symbolikę.

W starożytnym Egipcie biżuteria oplatająca kobiecą nogę była oznaką statusu społecznego. Ozdoba, wykonana najczęściej ze złota, srebra lub żelaza, mogła znaleźć się w posiadaniu członkiń najbogatszych rodzin. Im wyższa była klasa społeczna danej kobiety, tym na cenniejszą i okazalszą ozdobę mogła sobie pozwolić.

Zdjęcie Dziś bransoletka na nodze jest prawdziwym symbolem wakacji / 123RF/PICSEL

Ozdoba najzamożniejszych. Magiczna moc, której nie sposób się oprzeć

W nieco inne znaczenie oplatającej nogę biżuterii wierzyli wyznawcy semickiego bóstwa Ball. Tam bransoletkę na nogę zakładały przede wszystkim prostytutki.

W starożytnych Indiach biżuterię wyposażoną dodatkowo w dzwoneczki nosiły tymczasem wyłącznie mężatki. Dźwięk wytwarzany podczas poruszania nogą miał sygnalizować ich nadejście, co było podstawą do zaprzestania rozmów o nieodpowiednich tematach i godne przywitanie pojawiających się kobiet. Co więcej, w Indiach wierzono, że oplatająca nogę bransoletka posiada magiczną siłę, której mężczyznom nie sposób się oprzeć.

Z czasem symbolika biżuterii pojawiającej się na kostce nieco się zmieniła. Wkrótce zaczęto traktować ją jako talizman chroniący przed złem, biedą i chorobą, a w kulturach zachodnich z czasem stała się symbolem emancypacji i wolności. Kobieta, która nosiła bransoletkę na nodze uważana była tam za feministkę.

Co oznacza bransoletka na prawej nodze? Niewiarygodny symbol

W niektórych kulturach ogromne znaczenie miał również fakt, na której nodze pojawiła się bransoletka. Ozdoba lewej kostki oznaczała, że kobieta jest zajęta i lepiej odpuścić sobie wszelkie próby nawiązania z nią kontaktu. Łańcuszek umieszczony na prawej nodze wskazywał z kolei na skłonność kobiety do flirtowania.

Prawdziwe triumfy bransoletki na nodze święciły w latach 90. Były wówczas hitem, na który decydowały się nie tylko młode dziewczęta, ale również dojrzałe kobiety, uzupełniając w ten sposób zarówno luźne kreacje na co dzień, jak i eleganckie, kobiece stylizacje na wieczór lub ważne wyjścia. Teraz znów wracają do łask.

Jak się nosi bransoletkę na nodze? Stylizacje, których nie powstydzi się żadna kobieta

Mimo iż dziś bransoletki na nodze nie mają większego, określonego znaczenia, uważa się je za symbol lata. To właśnie w trakcie wakacyjnych miesięcy umieszczamy je bowiem na swoich kostkach najczęściej.

Jak ją stylizować? Sprawdzi się zarówno w casualowym wydaniu - na przykład w zestawieniu z dżinsami ¾, jak również z elegancką sukienką lub garniturowymi spodniami, połączona z butami na obcasie. Eksperymenty są w tym zakresie wskazane.

