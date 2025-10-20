IKEA wprowadza łóżka dla smartfonów jako limitowaną kolekcję "Phone Sleep Collection". Cała linia produktów, dostępnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, obejmuje miniaturowe łóżka dla smartfonów, które mają poprawić jakość snu ich użytkowników.

IKEA wprowadza łóżka dla smartfonów. Ma też prezenty dla ich użytkowników

IKEA przygotowała także wyzwanie dla właścicieli smartfonów. Każde łóżko wyposażone jest w technologię NFC, za pomocą której można śledzić, jak długo telefon pozostaje poza dłońmi właściciela. Klienci, których smartfony będą "spać" przez co najmniej siedem godzin każdej nocy, otrzymają voucher do wykorzystania w sklepach sieci.

Carla Klumpenaar, dyrektor marketingu IKEA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wyjaśniła, że telefony stały się "nieproszonymi gośćmi w naszych łóżkach". Kampania "Phone Sleep Collection" ma zwrócić uwagę ludzi na ten problem, dlatego stała się częścią szerszej inicjatywy firmy, promującej zdrowie i dobre samopoczucie, które jest wynikiem lepszego, regenerującego snu. Według najnowszego raportu IKEA, coraz więcej osób boryka się z problemem niewystarczającej długości i jakości snu.

Jak długo powinien spać dorosły człowiek?

Dorosły człowiek powinien spać 7-9 godzin na dobę. Jest to jednak zalecenie ogólne, ponieważ zapotrzebowanie na sen może być nieco inne dla każdej osoby. By sen pełnił funkcję regeneracyjną, musi być jednak dobrej jakości. Lekarze zalecają, by przed snem zrezygnować z przeglądania smartfona i scrollowania, a zamiast telefonu czy telewizora, wybrać dobrą książkę, rozmowę z bliskimi lub medytację i uspokajające ćwiczenia oddechowe.

