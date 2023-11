Spis treści: 01 Zniżka na przejazdy koleją. Specjalna ulga dla wybranych

02 Zniżka dla podróżnych, straty dla PKP

Pasażerowie PKP mają już tylko kilka tygodni na to, by skorzystać ze specjalnej ulgi na przejazdy koleją. Chodzi o 33-procentową zniżkę dla dawców krwi, która zaczęła obowiązywać od początku 2021 roku. Została wprowadzona po to, by zachęcić Polaków do oddawania krwi, która była potrzebna w dobie pandemii koronwirusa. Jednak zgodnie z przepisami specjalna ulga wygasa wraz z końcem 2023 roku.

Zobacz też: Gwarantowana wypłata z ZUS. Otrzyma ją konkretna grupa osób

Reklama

Zniżka na przejazdy koleją. Specjalna ulga dla wybranych

Zdjęcie Niektórzy podróżni wraz z końcem roku będą musieli się pożegnać ze specjalną zniżką / 123RF/PICSEL

Specjalna ulga przysługiwała osobom, które w czasie pandemii oddawały krew. Aby otrzymać specjalne zaświadczenie uprawniające do ulgi, w punkcie pobrań należało się stawić trzy razy.

Dokument był wydawany wówczas przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (MSWiA). Zaświadczenie było ważne przez sześć miesięcy od daty wydania.

Ze względu na to, że stan zagrożenia epidemicznego został zniesiony w lipcu, zaświadczenia przestały być wydawane. PKP wydało oficjalny komunikat, w którym podaje, że honorowi dawcy krwi uprawnieni do 33-procentowej ulgi mogą skorzystać z przejazdów pociągami PKP Intercity na podstawie biletów z tą ulgą jeszcze tylko do 30 grudnia 2023 roku.

- Pod warunkiem posiadania ważnego zaświadczenia poświadczającego uprawnienie do tej ulgi, które zostało wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca 2023 roku (uprawnienie przysługuje przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia) - informuje PKP na oficjalnej stronie.

Wspomniana zniżka dotyczy przejazdów na podstawie biletów jednorazowych w klasie 1 i 2 pociągów TLK i IC oraz 2 pociągów EIC i EIP. Jest również honorowana u przewoźników regionalnych takich jak m.in. Koleje Mazowieckie czy Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Uprawnieni do skorzystania z ulgi mają jeszcze tylko kilka tygodni na skorzystanie z niej - od początku nowego 2024 roku przestanie obowiązywać.

Zobacz też: Nawet ponad 5,5 tys. specjalnego dodatku od ZUS. W większości dotyczy kobiet

Zniżka dla podróżnych, straty dla PKP

Zniesienie ulgi będzie się wiązało przede wszystkim z dodatkowym zastrzykiem gotówki dla Polskich Kolei Państwowych. O możliwość utrzymania wspomnianej ulgi zwracał się jakiś czas temu w interpelacji poselskiej Franciszek Sterczewski z KO. W odpowiedzi ówczesny wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wskazał, że od 2021 roku, z powodu stosowania zniżki dla krwiodawców, PKP odnotowało o 2,8 mln zł niższe przychody niż w przypadku, gdyby osoby uprawnione kupowały bilety bez ulgi.

Kraska w odpowiedzi na interpelację wskazał, że od stycznia do kwietnia 2022 roku wartość utraconych przychodów przewoźnika z tytułu honorowania ustawowej ulgi dla krwiodawców wynosiła 635 tys. zł. W tych samych miesiącach bieżącego roku wynosi 1 mln 83 tys. zł, co stanowi ponad 70-procentowy wzrost kosztów w stosunku do ubiegłego roku.

- Natomiast wartość utraconych przychodów z tytułu honorowania wyżej wymienionej ulgi dla krwiodawców w 2022 r, wyniosła 2 mln 786 tys. zł brutto. Przy czym podkreślić należy, że powyższe dane szacunkowe dotyczą tylko jednego przewoźnika - podkreślił były już wiceminister resortu zdrowia.

Zobacz też: Podwyżka zasiłku stanie się faktem. Nowe stawki już od 1 stycznia 2024 roku

***