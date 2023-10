Aneta Zając, która szeroką rozpoznawalność zyskała za sprawą serialu "Pierwsza miłość", przez lata relacjonowała swoim fanom problemy z sylwetką. Aktorka musiała bowiem stawić czoła wahaniom wagi, które dokuczały jej przez wiele miesięcy.

Gwiazda przez dłuższy czas nie potrafiła odnaleźć źródła problemu. W końcu odpowiednia diagnoza pozwoliła jej podjąć kolejne kroki, które w efekcie doprowadziły do wymarzonej figury. Aktorka zrzuciła już ponad 10 kilogramów.

Zdjęcie Aneta Zając szeroką rozpoznawalność zyskała za sprawą serialu „Pierwsza miłość” / Andras Szilagyi / MWMedia

Aneta Zając przeszła metamorfozę. Zrzuciła aż 10 kilogramów

Jak się okazało, u podstaw problemów z wagą stała powszechna choroba autoimmunologiczna - Hashimoto. Osoby cierpiące na to schorzenie skarżą się szczególnie na zmęczenie, senność oraz zaburzenia koncentracji. Objawy choroby często widać też gołym okiem - to suche, matowe i mocno przerzedzone włosy czy tzw. tycie z powietrza, a więc niekontrolowany i trudny do racjonalnego wytłumaczenia wzrost masy ciała.

Aneta Zając, zdając sobie sprawę, że to właśnie Hashimoto jest głównym sprawcą jej problemów, udała się do dietetyka. Specjalista pomógł jej w stworzeniu odpowiedniej, ale jednocześnie prostej diety, która szybko okazała się strzałem w dziesiątkę.

Aneta Zając: dieta. Tak udało jej się schudnąć

W jadłospisie aktorki znalazło się chude białko i fermentowane produkty mleczne: kefir oraz maślanka. Aktorka często sięga również po jajka, soczewicę i fasolę, zajadając się również zdrowymi tłuszczami w postaci ryb i oliwy.

W przypadku diety osób z Hashimoto zaleca się również spożywanie awokado i orzechów. Niezbędna jest również odpowiednia ilość węglowodanów. Należy przy tym unikać spożywania alkoholu oraz jedzenia słodyczy, a postawić na picie dużej ilości wody.

Niezbędna jest również odpowiednia dawka aktywności fizycznej. Intensywny wysiłek nie jest w przypadku osób cierpiących na Hashimoto wskazany, jednak łagodne ćwiczenia: pilates, joga czy pływanie, dodatkowo wspomogą efekty diety.

Pamiętajmy jednak, że wszelkie plany dotyczące zrzucenia wagi powinny być uprzednio skonsultowane z lekarzem i odpowiednio dostosowane do naszego wieku i zdrowia.

Aneta Zając zachwyca figurą. Internauci są w szoku

"Staram się gotować w domu, to fakt i staram się gotować to, co wszyscy lubimy, ale to pokrywa się ze zdrowym jedzeniem" - wyznała Aneta Zając w rozmowie z serwisem jastrzabpost.pl. Efekty jej diety nie uszły uwadze internautów.

"Anetka jak wyszczuplała. Pięknie wyglądasz", "Pięknie Pani wygląda", "Duża zmiana, pięknie" - zachwycają się fani gwiazdy.

