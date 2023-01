Spis treści: 01 Spektakularna metamorfoza lekarki. Schudła ponad 45 kilogramów

Dr Emi Hosoda od zawsze miała problemy ze swoją wagą. Po tym, jak skończyła 50 lat, postanowiła wprowadzić w swoim życiu szereg zmian. I tak, internistka ze Stanów Zjednoczonych przeszła ogromną metamorfozę - schudła 45 kilogramów.

Spektakularna metamorfoza lekarki. Schudła ponad 45 kilogramów

Hosoda jest specjalistką w zakresie holistycznego zdrowia i medycyny funkcjonalnej.

Nie stosowała rygorystycznych diet, a wprowadziła do swojego życia trzy ważne zmiany i pozbyła się z diety jednego składnika.

W swojej diecie uwzględniła wszystkie kluczowe czynniki - od genetyki po mikrobiom jelitowy. Dla lekarki sukcesem była nie tylko utrata zbędnych kilogramów, ale przede wszystkim to, że udało się jej utrzymać nową wagę.

- Straciłam ponad 45 kilogramów po latach próbowania wszystkiego. Byłam na diecie 1200 kalorii, stosowałam dietę wegańską i nie mogłam schudnąć ani kilograma - napisała na Instagramie Emi Hosoda.

- Pewnego dnia moja przyjaciółka spojrzała na mnie i powiedziała, że się o mnie martwi. To właśnie wtedy zdałam sobie sprawę, że muszę schudnąć - dodała.

Lekarka schudła ponad 45 kg. Zamiast diety, wprowadziła 3 ważne zmiany

Hosoda postanowiła, że do sprawy utraty wagi musi podejść w inny sposób. Nie koncentrowała się na diecie i deficycie kalorycznym, ale wprowadziła do swojego życia trzy ważne zmiany, które pomogły jej schudnąć.

Zdaniem lekarki osiągnięcie szczupłej sylwetki wymaga holistycznego podejścia do odchudzania. Oprócz diety, warto skupić się również na innych czynnikach.

Trzeba zadbać o odpowiednią dawkę ruchu. Dr Hosoda przyznaje, że w osiągnięciu szczupłej sylwetki pomógł jej trening siłowy, który dodała do swoich treningów. Ważne jest również nawadnianie organizmu.

Lekarka podkreśla, że wypijanie odpowiedniej ilości wody pomaga w procesie odchudzania. Ważne, by wyliczyć dzienną i odpowiednią dawkę, która dla każdego będzie inna - wszystko zależy od wagi czy trybu życia.

Oprócz tego warto się wysypiać. Odpowiednia ilość snu ma duże znaczenie, jeśli zależy nam na utracie zbędnych kilogramów.

Lekarka wyeliminowała z diety jeden składnik

To jednak nie wszystko. Lekarka wyeliminowała z diety jeden składnik - wskazuje, że ważne jest ograniczenie cukru. To właśnie on odpowiada za problemy związane z metabolizmem, które stają się bardziej uciążliwe wraz z wiekiem.

Internistka zwraca uwagę, że zamiast skupiać się na deficycie kalorycznym, lepiej codziennie dbać o zdrowe odżywianie i ograniczyć spożywanie cukrów prostych.

