Oryginalny styl i uroda schodziły jednak na dalszy plan, gdy Ada Rusowicz stawała na scenie i czarowała swoim mocnym, specyficznym wokalem. To właśnie ją słyszymy w takich hitach Niebiesko-Czarnych jak "Za daleko mieszkasz miły", "Nie pukaj do moich drzwi" czy "Po to przyszedłeś na świat". W zespole została aż do jego rozwiązania w 1976 roku, a w kolejnych latach udzielała się w duecie Ada i Korda, który tworzyła wraz z mężem.