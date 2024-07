Agata Karabela z "Kanapowczyń" schudła sprawie 30 kg! Wystarczyło zmienić dwa nawyki

Agata Karabela stała się również inspiracją dla wielu widzów , którzy z zapartym tchem śledzili jej przemianę w programie, a później zaczęli obserwować jej zdrowy tryb życia na Instagramie. Tam też mogą oglądać postępy Agaty, która w social mediach aktywnie pokazuje, jak wygląda jej nowe życie i tym samym motywuje swoich fanów do tego, żeby również zadbali o swoje zdrowie i sylwetkę .

Ostatnio na swoim Instagramie Karabela zorganizowała sesję Q&A, podczas której odpowiadała na pytania swoich obserwatorów, wśród których nie zabrakło zapytań o obecną uwagę kobiety oraz jej dalsze plany, co do kolejnych etapów przemiany .

Oczywiście wiele osób chce także wiedzieć, jak uczestniczce programu udało się schudnąć i wytrwać w deficycie kalorycznym. Jak się okazuje wystarczyły proste zasady, które uczestniczka "Kanapowczyń" wprowadziła do swojego życia. Do tego dołożyła regularność, a efekty zaczęły pojawiać się praktycznie same.