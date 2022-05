Alicja Pyszka-Bazan pokazała idealną sylwetkę. Polska sportsmenka zachwyca

Gwiazdy

Alicja Pyszka-Bazan to polska sportsmenka, która odnosi sukcesy w triathlonie na całym świecie. Piękna Polka prowadzi także intensywnie swoje media społecznościowe, gdzie dzieli się z fanami tym, jak trenuje, jeździ na zawody i dba o ciało, którego może pozazdrościć jej niejedna koleżanka. Ostatnio gwiazda sportu opublikowała zdjęcie, po zobaczeniu którego nikt już nie ma co do tego wątpliwości!

Zdjęcie Alicja Pyszka-Bazan zachwyca swoimi zdjęciami w mediach społecznościowych / @fit.ala / Instagram