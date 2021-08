Anna Karczmarczyk pokazała zdjęcie z wózkiem. Fanka oburzone!

Anna Karczmarczyk, polska aktorka i zwyciężczyni piątej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", jest świeżo upieczoną mamą. Aktorka dzieli się swoim doświadczeniem macierzyństwa i codziennością w mediach społecznościowych, a na swoim profilu instagramowym pokazuje rozmaite zdjęcia z prywatnego życia. Jedno z jej najnowszych zdjęć wywołało niemałą burzę wśród fanek i obserwatorek.

Anna Karczmarczyk wozi dziecko w czarnym wózku

Anna Karczmarczyk wrzuciła ostatnio na swój profil zdjęcie, na którym można zobaczyć jej spacer w jednym z warszawskich parków. Aktorka wybrała się tam z dzieckiem w wózku. Zdecydowała się na prostą stylizację: czarną sukienkę, kolorową, wzorzystą apaszkę oraz duże, przeciwsłoneczne okulary.

Mimo że wydaje się to dość sielskim i mało kontrowersyjnym obrazkiem z codzienności, pod zdjęciem rozpętała się dyskusja, a Anna Karczmarczyk spotkała się ze stanowczą krytyką. Wszystko dlatego, że jedna z obserwatorek skomentowała, że wózek w czarnym kolorze nie jest odpowiedni latem dla dziecka.



Piękny wózek, ale niech poczeka na zimę. Wg testów, jakie przeprowadzili specjaliści z #babyexpert różnica temp w bialej i czarnej gondoli wynosi aż 7 st. Maleństwu w ciepłe dni grozi przegrzanie... pozdrawiam serdecznie

Komentarz nie spotkał się ze zrozumieniem. Wskazywano, że mama ma prawo decydować o swoim dziecku:



czy nie każda mama ma prawo decydować o swoim dziecku i dokonać wyboru?

Sama Anna Karczmarczyk nie odniosła się do niego.





Kim jest Anna Karczmarczyk?

Anna Karczmarczyk to polska aktorka telewizyjna, filmowa i teatralna. Początek jej kariery na ekranie to udział w serialu TVN "Na Wspólnej" w 2003 roku. W latach 2010-2012 grała Aleksandrę w serialu TVP2 "M jak miłość", a następnie, w latach 2013-2018, wcielała się w rolę Aleksandry Pietrzak w "Na dobre i na złe". Największą popularność przyniosła jej główna rola w filmie "Galerianki" (2009).



W 2016 wzięła udział w piątej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", gdzie zwyciężyła w parze z Jackiem Jeschke. W 2020 w parze z Mateuszem Łapką zajęła drugie miejsce w drugiej edycji programu "Dance dance dance".

