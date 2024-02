Od 13 października 2005 roku do 27 kwietnia 2012 roku Tadla związana była z redakcją TVN 24 - początkowo przygotowywała reportaże emitowane w serwisie informacyjnym "Dzień na żywo", a następnie została prowadzącą serwisy "Fakty po Faktach", "Fakty po południu" i weekendowe wydania "Faktów". Od 6 listopada 2012 roku do 3 stycznia 2016 roku była gospodynią głównego wydania "Wiadomości" w TVP, a od grudnia 2012 roku do czerwca 2013 roku prowadziła poniedziałkowe wydania porannego programu "Kawa czy herbata". Od stycznia 2019 roku Tadla współpracuje z Radiem Zet, a w lutym tego roku powróciła po ośmiu latach do Telewizji Polskiej, zostając współprowadzącą "Pytania na śniadanie".