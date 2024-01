Spis treści: 01 Metody na płaski brzuch. Nie tylko ćwiczenia, ale i dieta

02 Trenerka osobista pokazała skuteczny sposób na płaski brzuch

03 Technia "vacuum". Co to za ćwiczenie i jak je wykonać?

Metody na płaski brzuch. Nie tylko ćwiczenia, ale i dieta

Mimo że to właśnie ćwiczenia i regularna aktywność fizyczna odgrywają jedną z najważniejszych ról w procesie spalania tłuszczu brzucha, nie możemy zapomnieć o jeszcze jednym bardzo ważnym aspekcie — diecie.

Zdrowa dieta, która pomoże nam zrzucić zbędne kalorie, powinna być zbilansowana i obfita w składniki odżywcze i zdrowe tłuszcze. Jednocześnie należy ograniczyć spożycie przetworzonej żywności, cukru i tłuszczów nasyconych. Pamiętajmy jednak, że znaczenie ma nie tylko to, co jemy, ale i to ile jemy. Aby skutecznie spalić tłuszcz, musimy więc utrzymać bilans kaloryczny, w którym spalane kalorie będą przewyższać te przyjmowane.

Zdjęcie Odpowiednio zbilansowana dieta przyczyni się do utraty tłuszczu brzucha / 123RF/PICSEL

Trenerka osobista pokazała skuteczny sposób na płaski brzuch

O tym, na czym należy się skupić podczas ćwiczenia mięśni brzucha, opowiedziała trenerka osobista Jenna Collins, która swoich rad na temat ćwiczeń oraz diety udziela za pomocą mediów społecznościowych. Jej kanał na platformie YouTube ogląda już ponad 200 tys. osób. To właśnie tam podzieliła się bardzo ważną radą dotyczącą spalania tłuszczu brzucha.

Według Jenny Collins, aby cieszyć się efektem płaskiego brzucha, kluczowe jest wzmocnienie jego mięśnia poprzecznego. Przyniesie nam to korzyści nie tylko estetyczne, ale i zdrowotne.

Niekiedy wystający brzuch wcale nie jest efektem nadmiaru tkanki tłuszczowej, a jedynie dysfunkcji tego właśnie mięśnia. Jeśli jest on słaby i niezdefiniowany, nasz brzuch może wyglądać na luźniejszy i większy zwłaszcza w rejonach podbrzusza. Nie wspominając już o tym, że posiadanie słabego mięśnia poprzecznego utrudnia nam codzienne funkcjonowanie i poruszanie się.

Z tego właśnie powodu należy regularnie wzmacniać ten mięsień. Według Collins najskuteczniejszą metodą jest zastosowanie techniki "vacuum".

Technia "vacuum". Co to za ćwiczenie i jak je wykonać?

Technika "vacuum" polega na aktywnym zasysaniu dolnej części brzucha do wewnątrz, dzięki czemu aktywujemy głębokie warstwy mięśni brzucha. Nazwa "vacuum" pochodzi od efektu próżni, jaki powstaje w jamie brzusznej podczas tego ćwiczenia.

Jest ono bardzo proste i nie wymaga żadnych szczególnych umiejętności czy przygotowań. Jeśli więc marzy nam się płaski brzuch bez nadmiernego wysiłku i treningów cardio, warto spróbować tej techniki.

Co istotne, oprócz poprawy wyglądu brzucha, technika "vacuum" przynosi też korzyści zdrowotne. Regularnie wykonywane ćwiczenie pomoże nam zmniejszyć ból dolnego odcinka kręgosłupa, zwłaszcza w jego lędźwiowej części.

Jak wykonywać technikę "vacuum"?

Stań w wygodnej pozycji. Wyprostuj plecy i skup się na zachowaniu prawidłowej postawy ciała. Weź głęboki wdech nosem, a następnie powoli wypuść powietrze ustami. Po wydechu aktywnie wciągnij dolną część brzucha, angażując mięśnie. Wytrzymaj w tej pozycji przez około 15 sekund. Powtórz ćwiczenie od 10 do 12 razy.

Trenerka Collins zaleca regularne wykonywanie tego ćwiczenia, zwłaszcza rano po przebudzeniu. Warto powtarzać je kilka razy dziennie, również wieczorem. Pamiętajmy, że to właśnie regularność przełoży się na efektywność tego ćwiczenia.

